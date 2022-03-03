木棒聯賽》高苑傷主力驚險晉8強 教頭：非常有壓力

九下高苑跑者吳政霖靠著野手選擇，滑進本壘拿下致勝分。美和捕手廖翊宏（左）不及阻殺。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕高中木棒聯賽進入第四階段賽程，高苑工商在9局下靠著再見野選以6：5驚險擊敗美和高中，連續8年闖進8強。

高苑工商在3局下靠潘磊適時二壘安打，率先攻下2分；5局下再靠賴丁誌、潘磊連續適時安打，單局再攻3分，前5局領先4分，6局上卻被美和攻下4分大局，鏖戰至9局前仍是5：5平手。

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九下高苑跑者吳政霖靠著野手選擇，滑進本壘拿下致勝分。美和捕手廖翊宏（左）不及阻殺。（記者廖耀東攝）

高苑四棒賴丁誌在7局因一壘衝撞，大腿不適而退場休息。9局下，高苑二、三棒都敲安上壘，攻佔一三壘之際，高苑派出蔡明勳代打，原本短打戰術不成功，後來揮出二壘滾地球，美和傳本壘沒抓到跑者，變成再見野手選擇，驚險闖進8強。

賴丁誌衝一壘前，與美和一壘手相撞受傷。（記者廖耀東攝）

高苑本屆木聯出現王牌辛俊昇和四棒賴丁誌等傷兵，總教練李來發表示，主力都受傷，又要把傳統隊伍招牌扛起來，打起來非常有壓力。至於蔡明勳關鍵一擊，李來發讚賞，雖然他是守備選手，先在第一階段就曾敲再見安打，今天是第2次建功，非常關鍵。

高苑總教練李來發。（記者廖耀東攝）

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