晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

木棒聯賽》高苑傷主力驚險晉8強 教頭：非常有壓力

2022/03/03 13:38

九下高苑跑者吳政霖靠著野手選擇，滑進本壘拿下致勝分。美和捕手廖翊宏（左）不及阻殺。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕高中木棒聯賽進入第四階段賽程，高苑工商在9局下靠著再見野選以6：5驚險擊敗美和高中，連續8年闖進8強。

高苑工商在3局下靠潘磊適時二壘安打，率先攻下2分；5局下再靠賴丁誌、潘磊連續適時安打，單局再攻3分，前5局領先4分，6局上卻被美和攻下4分大局，鏖戰至9局前仍是5：5平手。

九下高苑跑者吳政霖靠著野手選擇，滑進本壘拿下致勝分。美和捕手廖翊宏（左）不及阻殺。（記者廖耀東攝）

高苑四棒賴丁誌在7局因一壘衝撞，大腿不適而退場休息。9局下，高苑二、三棒都敲安上壘，攻佔一三壘之際，高苑派出蔡明勳代打，原本短打戰術不成功，後來揮出二壘滾地球，美和傳本壘沒抓到跑者，變成再見野手選擇，驚險闖進8強。

賴丁誌衝一壘前，與美和一壘手相撞受傷。（記者廖耀東攝）

高苑本屆木聯出現王牌辛俊昇和四棒賴丁誌等傷兵，總教練李來發表示，主力都受傷，又要把傳統隊伍招牌扛起來，打起來非常有壓力。至於蔡明勳關鍵一擊，李來發讚賞，雖然他是守備選手，先在第一階段就曾敲再見安打，今天是第2次建功，非常關鍵。

高苑總教練李來發。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。