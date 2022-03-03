晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》鵜鶘穿黃襪聲援烏克蘭 立陶宛中鋒：因為戰爭還持續

2022/03/03 14:54

〔體育中心／綜合報導〕今日鵜鶘主場迎戰國王，除了球隊以125：95喜收3連勝外，球員腳上的黃色襪子也成為本場比賽焦點，而鵜鶘球員、主帥也證實這是為了對烏克蘭的聲援。

俄羅斯軍事入侵烏克蘭，今日鵜鶘球員也特別換上黃色襪子聲援烏國，並且盼能藉此引起大眾對於此事的關注，根據主帥W.格林（Willie Green）透露，球隊是在日前客場之旅時提出以黃色運動襪聲援的想法，表示球隊關注目前世界上正在發生的事，也想要做些事來展現與烏克蘭一心。

陣中來自立陶宛的瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）先前就曾公開發聲「戰爭不是解決辦法」，今日他也解釋鵜鶘隊想透過一些方式聲援，他說：「我們想試著引起大家對此事的關注，敵人還在那，無辜的人民也仍不斷喪生，全世界都在講制裁、支持、祈禱，但必須還要做些別的，因為戰爭還在持續。」

瓦倫丘納斯也直言今天是艱難的第7天，而每次看手機、目前的狀況都感到震驚，而隊友們也相當力挺，英葛蘭（Brandon Ingram）表示瓦倫丘納斯其實過去幾天在隊內聊了烏俄戰爭，並且想要做些事情來支持烏國的人民，英葛蘭說：「如果他想這麼做，那我們就一起投入。」

鵜鶘球員今日換上黃襪聲援烏克蘭。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。