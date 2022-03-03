NBA》鵜鶘穿黃襪聲援烏克蘭 立陶宛中鋒：因為戰爭還持續

〔體育中心／綜合報導〕今日鵜鶘主場迎戰國王，除了球隊以125：95喜收3連勝外，球員腳上的黃色襪子也成為本場比賽焦點，而鵜鶘球員、主帥也證實這是為了對烏克蘭的聲援。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯軍事入侵烏克蘭，今日鵜鶘球員也特別換上黃色襪子聲援烏國，並且盼能藉此引起大眾對於此事的關注，根據主帥W.格林（Willie Green）透露，球隊是在日前客場之旅時提出以黃色運動襪聲援的想法，表示球隊關注目前世界上正在發生的事，也想要做些事來展現與烏克蘭一心。

陣中來自立陶宛的瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）先前就曾公開發聲「戰爭不是解決辦法」，今日他也解釋鵜鶘隊想透過一些方式聲援，他說：「我們想試著引起大家對此事的關注，敵人還在那，無辜的人民也仍不斷喪生，全世界都在講制裁、支持、祈禱，但必須還要做些別的，因為戰爭還在持續。」

瓦倫丘納斯也直言今天是艱難的第7天，而每次看手機、目前的狀況都感到震驚，而隊友們也相當力挺，英葛蘭（Brandon Ingram）表示瓦倫丘納斯其實過去幾天在隊內聊了烏俄戰爭，並且想要做些事情來支持烏國的人民，英葛蘭說：「如果他想這麼做，那我們就一起投入。」

鵜鶘球員今日換上黃襪聲援烏克蘭。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法