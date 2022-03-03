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NBA》自嘲打得像坨屎 詹皇：可以噓我但不准教我怎麼打球

2022/03/03 15:27

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明星賽後勝場尚未開胡的湖人，昨和獨行俠陷入激戰，雖然紫金一哥詹姆斯在第3節挺身而出連續命中三分球一度超前，但最後一節擋不住獨行俠逆襲，最終湖人以104：109落敗，受訪時一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）坦言對自己的表現不滿意，但他也重申球迷批評他沒關係，但他無法接受別人告訴自己該如何打球。

湖人昨不敵獨行俠，明星賽後已經苦吞3連敗，昨詹姆斯上場38分鐘雖然就拿下26分12籃板和5助攻，但他下半場手感低迷，最後5分鐘還頻頻出現失誤，讓他遭到主場球迷噓聲伺候，他在接受訪問時坦言對自己的表現不是很滿意，「我覺得現在自己（打得）跟一坨屎一樣」。

「我不是個會輕易放棄的人，除非你把我扯下來，砍掉我的頭，把我埋在離地12英尺的地方，才會有機會，」詹姆斯說道，「我對自己很有信心。顯然，歸根結底，我們來這裡就是要去贏得比賽，我們必須打得更好，我們還有很多比賽要打，所以還有機會。」

接著他補充道「我討厭輸球的感覺，感覺就像大便一樣，但明天又是新的一天，我會為接下來對上快艇的比賽做好準備。」

而先前在與鵜鶘之戰，詹姆斯曾被攝影機捕抓到在場邊和球迷爆發口角衝突，詹皇解釋道「如果你在看我打球，就知道我會和球迷發生爭執，所以，這對於我來說很正常，但無論是為我歡呼還是噓我，我都能接受，我唯一不能接受的就是你告訴我該如何打球，別人不行，那傢伙當然也不行！」

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