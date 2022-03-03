T1》阿巴西、陳信安都飆52分 教練李逸驊：很欣慰！

新北中信特攻總教練李逸驊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕新北中信特攻阿巴西上週日狂飆52分，創下T1聯盟新紀錄，這也是自2005年陳信安之後，再有本土球員能夠在國內籃球聯賽單場拿下52分，巧合的是，兩人的教練都是李逸驊，他說：「真的很欣慰！」

陳信安曾在2005年4月17日代表裕隆出戰東森羚羊，砍進11枚三分球，狂飆52分，迄今依舊是SBL超級籃球聯賽的本土紀錄，而當時執教的就是李逸驊（原名：李雲光）。

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時隔近17年，李逸驊麾下再出現一飆分高手，阿巴西在2022年2月27日狂飆52分，李逸驊透露，其實當下並沒有想太多，而是讓阿巴西超越蔣淯安的43分紀錄，而他也很爭氣，拿下跟陳信安一樣的52分。

李逸驊表示，看到帶出的選手能有如此表現，真的備感欣慰，特別是阿巴西的大幅成長，畢竟他去年才從大學畢業，在場上的表現卻不見生澀，場均可2.5顆三分球，攻下23.2分排聯盟第7，另有7.4籃板、3.4助攻。

阿巴西的媽媽是美國加州人，爸爸是西非塞內加爾人，他在8歲時因爸媽工作到台灣定居讀書，現在已領有台灣身分證，而他也說著一口流利中文，雖外界認為他具備先天身材優勢，但李逸驊強調，阿巴西不是只靠身體條件，練球也很認真，現在單打技巧純熟不少，更培養出外線能力，「我就是一直將他當本土來看。」

李逸驊表示，阿巴西不只有進攻火力，同樣有不俗的傳球能力，有意將他培養成控球後衛，但還需要更長時間磨練。

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