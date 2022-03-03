晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

冬季帕運》不到24小時政策急轉彎！ 俄羅斯、白俄選手遭踢出北京帕運

2022/03/03 16:13

俄羅斯、白俄羅斯選手遭踢出北京冬季帕運。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕北京冬季帕運明日開幕，原本俄羅斯、白俄羅斯運動員被允許以中立身分參加，不過引起多國強烈反彈，不到24小時，國際帕運委員會（IPC）稍早發布聲明急轉彎，宣布禁止讓俄羅斯以及白俄選手參賽。

先前，國際奧委會（IOC）曾建議國際各大體育組織禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參加比賽。另一方面，國際帕運委員會2日宣布，將允許俄羅斯和白俄羅斯選手以「中立運動員」身份參加殘奧會。雖禁止使用國名、國旗和國歌，且不列入獎牌榜，但允許運動員以個人身份參加比賽。

然而，這一決定卻引起了世界各國的強烈反對。英國文化大臣多莉絲（ Nadine Dorries） 表示：「我對 IPC 的決定感到非常失望。這是一個錯誤的決定，我們要求重新考慮。」她說。

加拿大體育部長聖安格（Pascal St-Onge）也表示：「我認為 IPC 做出了錯誤的決定。」

最終，IPC宣布改變決定，全面禁止俄羅斯以及白俄羅斯參加北京冬季帕運。IPC 主席帕森斯（Andrew Parsons）表示：「IPC 是一個會員制組織，接受成員的意見。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。