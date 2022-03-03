冬季帕運》不到24小時政策急轉彎！ 俄羅斯、白俄選手遭踢出北京帕運

俄羅斯、白俄羅斯選手遭踢出北京冬季帕運。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕北京冬季帕運明日開幕，原本俄羅斯、白俄羅斯運動員被允許以中立身分參加，不過引起多國強烈反彈，不到24小時，國際帕運委員會（IPC）稍早發布聲明急轉彎，宣布禁止讓俄羅斯以及白俄選手參賽。

先前，國際奧委會（IOC）曾建議國際各大體育組織禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參加比賽。另一方面，國際帕運委員會2日宣布，將允許俄羅斯和白俄羅斯選手以「中立運動員」身份參加殘奧會。雖禁止使用國名、國旗和國歌，且不列入獎牌榜，但允許運動員以個人身份參加比賽。

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然而，這一決定卻引起了世界各國的強烈反對。英國文化大臣多莉絲（ Nadine Dorries） 表示：「我對 IPC 的決定感到非常失望。這是一個錯誤的決定，我們要求重新考慮。」她說。

加拿大體育部長聖安格（Pascal St-Onge）也表示：「我認為 IPC 做出了錯誤的決定。」

最終，IPC宣布改變決定，全面禁止俄羅斯以及白俄羅斯參加北京冬季帕運。IPC 主席帕森斯（Andrew Parsons）表示：「IPC 是一個會員制組織，接受成員的意見。」

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