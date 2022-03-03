冬奧》黃郁婷爭議事件懲處出爐 體育署將停止補助2年經費

黃郁婷。（資料照，路透）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣競速滑冰女將黃郁婷今年在北京冬季奧運爆發「隊服爭議」，且後續在社群媒體上發言不當讓民意炸鍋，體育署昨天晚上在召開專案會議討論後，今天公布將自即日起停止補助黃郁婷2年的專案培訓及參賽經費。

33歲的黃郁婷連兩屆代表台灣參加冬季奧運，但她在冬奧前先爆出身穿中國隊服裝訓練拍攝影片的爭議事件，以及參賽期間受訪、發文等內容引發民怨，賽事結束後又在社群媒體上嗆網友等爭議。

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昨體育署邀請中華奧會、滑冰協會及相關法律專家召開會議，並邀請黃郁婷及她的教練兼父親黃錦龍參與會議，會議中委員也讓黃郁婷針對這次相關事件進行說明，她也為自己的行為感到抱歉。

不過，因為黃郁婷在冬奧前就已經爆發隊服爭議，在代表團數度提醒後，仍陸續出現爭議行為，體育署競技組組長藍坤田表示，由於這有違國家代表隊身分，也傷害代表團形象，經開會討論後，決定即日起停止補助黃郁婷兩年培訓集參賽經費。

至於去年度黃郁婷和另一位滑冰國手戴瑋麟共同獲得190萬元的培訓補助，和先前獲得的國光獎金將不追回；國手資格的部分，藍坤田說：「這要依照奧會憲章、參賽處理辦法等，由協會開會討論。

此外，藍坤田提到，代表隊成員一舉一動皆見諸於國際社會，因此必須謹言慎行，後續將盡速研修「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」部分條文，預計今年6月底世大運前將會完成，對於未來國家代表隊行為會有更明確的規範。

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