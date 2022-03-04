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杜蘭特復出率籃網戰熱火 今日賽事預告與轉播

2022/03/04 06:51

杜蘭特。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場賽事轉播，第一場是熱火對決籃網，熱火目前暫居東部龍頭，而籃網正處於二連敗的狀態，幸好一哥杜蘭特（Kevin Durant）將歸隊，籃網能否順利止敗呢？第二場則是勇士對決獨行俠，柯瑞（Stephen Curry）、東契奇（Luka Doncic）兩大球星正面對決，誰能幫助球隊取勝呢？記得鎖定轉播囉！

NBA

08:30 熱火@籃網 愛爾達體育1台

09:30 勇士@獨行俠 緯來體育

UBA

14:00 國立體大 vs. 萬能科大

15:45 健行科大 vs. 台灣師大

17:30 義守大學 vs. 世新大學

19:15 台灣藝大 vs. 政治大學

轉播：緯來體育台、Line Today

T1

19:00 台啤英熊@中信特攻

轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

木棒聯賽

*09:00 大溪高中vs.東大體中

09:00 普門中學vs.高苑工商

12:00 穀保家商vs.平鎮高中

*12:00 三民高中vs.南英商工

轉播：智林體育台Youtube

*:MOMO綜合台轉播

SBL

18:00 裕隆VS台銀

20:00 九太VS璞園

轉播:緯來精采台

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