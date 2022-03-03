PLG》鋼鐵人不讓了！週六登錄NBA狀元班奈特 要讓辛巴跑起來

班奈特和辛巴。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG高雄鋼鐵人簽下2013年NBA選秀狀元班奈特（Anthony Bennett），是台灣史上NBA選秀順位最高的洋將，經過與球隊的訓練、磨合後，球團今日宣布班奈特會在本週登錄上陣，因此這位狀元的第一場比賽將會在5日於新竹縣體育館對上新竹街口攻城獅，他也向好友攻城獅洋將辛巴放話，「保持好狀態，我們會讓你跑起來！」

28歲的班奈特2013年被NBA騎士以狀元籤選入，卻始終打不出成績，被外界戲稱「水貨狀元」，生涯NBA出賽151場，僅留下4.4分、3.1籃板，這幾年成為籃球浪人，近年打過土耳其、波多黎各、以色列等聯賽。

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鋼鐵人目前戰績4勝9敗，週六將對陣7勝6敗的攻城獅，勢必要努力搶下勝利，才有機會縮小差距，保住爭取季後賽門票的機會。

鋼鐵人陣中洋將211公分的班森主打禁區，201公分的布朗則具備優異的傳球能力，卻少了能夠砍分的洋將，因此球團期待班奈特能在台灣撕掉「水貨狀元」的標籤，展現優異的進攻能力，為球隊添加火力，而週六就能驗證班奈特的實力。

值得一提的是，班奈特和辛巴屬舊識，班奈特認為，辛巴高度確實高人一等，但希望他能保持好的狀況，屆時一定會讓他跑起來。

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