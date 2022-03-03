足球》俄羅斯國家隊長打破沉默說話了：我以身為俄羅斯人自豪

俄羅斯國家足球隊長祖尤巴打破沉默。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯軍事入侵烏克蘭後，俄國足球國家隊長祖尤巴（Artem Dzyuba）今天在IG打破沉默回應：「我以自己是俄羅斯人感到自豪。」「我反對雙重標準和針對國籍的歧視。」

戰爭開打至今祖尤巴因為沒有表態，日前遭到效力英超艾佛頓的烏克蘭足球員麥克倫科（Vitaliy Mykolenko）砲轟：「無辜的人正在被殺害，而你和你的混蛋隊友都保持沉默，你們的餘生都會在地牢裡度過。」

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祖尤巴今天在IG發文回應：「直到最近我都不想談論烏克蘭事件，我不想說的原因不是害怕，而是因為我不是政治方面的專家，我從未涉足過這一塊，也沒有打算這樣做（不像最近在網路上出現的大量政治學家和病毒學家）。但和其他人一樣，我有我自己的看法。由於我從各個方面都被這個話題所牽扯，所以我要表達出來。」

「我反對任何戰爭。戰爭是可怕的，但我也反對人類的侵略和仇恨，這兩方面每天都在以驚人的規模增長。」

「我反對基於國籍的歧視。我不為自己是俄羅斯人而感到羞恥。我為自己是俄羅斯人而自豪。我不明白為什麼運動員應該現在受苦。」

「我反對雙重標準。為什麼每個人都高呼體育無關政治，但一牽扯到俄羅斯，這條原則就被完全忘記了呢？」

「我重申，戰爭是可怕的。在重大壓力之下，人們會顯露他們的本質，有時候是消極的一面。現在有多少憤怒、污穢和膽汁傾倒在所有俄羅斯人民身上，無論這些俄羅斯人民是什麼地位和職業。成千上萬吐出辱罵和威脅字眼的人，歡迎對號入座。」

他最後說：「戰爭總會結束，但人與人的關係會繼續存在，而且不會倒帶。記住這一點。另外，對那些坐在英國豪宅裡說下流話的同事們：我們不會被這些東西冒犯的，我們什麼都懂。願所有人平安幸福！」

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