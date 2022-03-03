UBA》4強全出爐！「最強黑馬」萬能擊敗台藝大 首闖4強寫歷史

萬能科大勝台藝大隊史首闖四強。（記者塗建榮攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕萬能科大今天在110學年度UBA公開男一級8強賽，以81：68力退台灣藝大，確定收下4強入場券，創下隊史新頁，而本屆男子組4強也在今日提前確定，明日4場賽事將變成消化賽程。

萬能上屆在公開二級打拚，本屆重返公開一級就蛻變成大專新興勁旅，主要是擁有兩位伸手不俗的外籍生蓋比、張傑瑋，並搭配射手李家俊、高偉綸。蓋比此仗就攻下22分、18籃板，成為球隊贏下關鍵戰役的功臣。

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蓋比。（記者塗建榮攝）



外籍生張傑瑋。（記者塗建榮攝）

李家俊。（記者塗建榮攝）

事實上，萬能在預賽前兩場不敵健行科大、政治大學，還好球員未因此受挫，後來連掃7場勝利，最終預賽以10勝4敗晉級8強。

首闖8強的萬能近兩場敗給世新大學、政治大學，但贏下該贏的球隊，戰績變成3勝3敗，即使明天不敵國立體大戰績變成3勝4敗，但目前有可能搶下3勝的還有義守大學、台灣師大、台灣藝大，但萬能在日前都贏下3隊，因此確定晉級4強。

此外，萬能確定會以第4種子之姿叩關台北小巨蛋，首戰對手將是今日健行科大、政治大學之戰的贏家，至於世新大學確定拿下第3種子。UBA的4強賽將在3月19日於台北小巨蛋點燃戰火。

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