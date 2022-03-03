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中職》熱身賽林智勝、王勝偉都敲安 味全龍大勝富邦悍將

2022/03/03 19:35

林智勝。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕味全龍隊今天在斗六棒球場進行自辦熱身賽對上富邦悍將，今年從兄弟離開的球員都有上場，味全林智勝3打數敲1安，有1分打點；悍將王勝偉則是代打敲出三壘安打。終場味全11：4大勝悍將。

今年從中信兄弟轉戰味全龍隊的林智勝，今天先發第4棒指定打擊，第1打席就敲出1分打點安打，後2個打席遭三振。從兄弟轉戰悍將的王勝偉也有出賽，在9局上代打敲出三壘安打。

味全龍在1局下就開啟攻勢，李凱威、林智勝接連敲安先馳得點；4局上悍將蔣智賢轟出2分砲，一棒超前；不過4局下味全攻勢再起，陳品捷敲安、蔣少宏獲保送，曾陶鎔補上安打，兩隊2：2平手。

5局上悍將二壘有人時，高孝儀敲出二壘安打再度超前；不過味全5局下一、二壘有人時，陳品捷敲出二壘安，帶有2分打點反超比數，接著投手暴投奉送1分，味全取得5：3領先；6局下味全選到2次保送，劉時豪、張祐銘都敲安打，再攻下3分。

悍將7局上靠著申皓瑋轟出陽春砲，追回1分；不過味全8局下再度攻下大局，3次保送、2支安打、1次失誤，再得3分。

味全今天推出廖任磊擔任先發投手，投2局沒有被敲出安打，出現1次保送還有3次三振，沒有失分。悍將先發投手楊彬則是投2局被敲2支安打，失1分。

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