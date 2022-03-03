中職》職棒將有第6隊 陳柏惟：六強爭霸更刺激

中職有望出現第6隊，陳柏惟（右1）貼出之前在台中洲際棒球場觀賽的照片，期待未來出現6強爭霸的局面。（擷取自陳柏惟臉書）

〔記者陳建志／台中報導〕中華職業棒球大聯盟目前有5隊，近日台灣鋼鐵集團正式簽署加盟意向書，有望成為中職第6隊，讓棒球迷得知都很期待，台灣基進前立委陳柏惟也是棒球迷，在臉書發文表示，蔡其昌副院長接下職棒會長，成功催生出職棒第6隊，堪稱史上最強會長，並說未來職棒將要再次出現6強爭霸的局面，不管你喜歡的是哪一隊，都是最堅強的台灣隊，期盼台灣棒球越來越好。

台鋼集團本月2日正式簽署中華職棒加盟意向書，並公布「台鋼雄鷹隊」將選定高雄澄清湖棒球場作為球隊主場，接下來將在1個月左右遞交營運企劃書，聯盟會在5月份召開常務理監事會議審查相關資格，希望能夠通過資格審查，順利成為中職第6隊。

請繼續往下閱讀...

陳柏惟表示，2021年蔡其昌副院長接下職棒會長時，喊出「團結一致把棒球的餅做大」，上任後不僅促成「運動產業發展條例」修正案，如今更是成功催生出職棒第6隊，堪稱史上最強會長；蔡其昌也親自留言：「繼續把餅做大」。

陳柏惟說，從恰恰到大師兄、張泰山到嘟嘟或大家熟知的台灣巨砲，一路以來職棒在球迷們的青春裡留下印記，塑造了許多我們追隨的偶像，看著職棒隊伍越來越茁壯、重返榮耀，讓身為球迷的我感到興奮與驕傲。

陳柏惟強調，未來職棒將要再次出現6強爭霸的局面，不管你喜歡的是哪一隊、我們都是最堅強的台灣隊，期盼台灣棒球越來越好！一起加油！＃

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法