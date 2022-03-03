NBA》驚傳B.西蒙斯復原進度緩慢 經紀人受訪透露現況

B.西蒙斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雖然籃網一哥杜蘭特（Kevin Durant）即將歸隊，厄文（Kyrie Irving）也有機會隨著紐約市防疫規定的放寬而有望在主場出賽，但身為新三巨頭之一的B.西蒙斯（Ben Simmons）的背傷問題不只讓他無法在美國時間3月10日復出，恐怕整個三月都沒辦法出賽。

B.西蒙斯本季由於希望被交易，整個上半季都沒有任何出賽，然而他近期卻在備戰的過程中傷了自己的背部，球團原先認為他的背傷不需要太多時間治療，但目前看來卻不是如此。

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《ESPN》記者 Brain Windhorst 的報導指出，B,西蒙斯的經紀人R.保羅（Rich Paul）表示，他的背傷被球團從一開始的每日評估被延長為每周評估。這個決定顯示出他還需要更多時間恢復，但無法確定是否能在三月結束前歸隊。

籃網於美國時間星期二敗給暴龍後，目前僅以32勝31敗為居東部第八，雖然戰績並不出色，但對於一支本季目標爭冠的隊伍來說，現在的當務之急是希望B.西蒙斯能在例行賽結束前歸隊，好讓球員間能提前培養默契並產生好的化學效應，若最終他必須等到季後賽才能上場，將成籃網本季爭冠的一大隱憂。

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