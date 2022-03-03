足球》批前隊友只顧「建立品牌」 美國女足隊老將：大家像是中毒了

洛伊德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年東京奧運女足賽事，美國與澳洲的銅牌戰前，唯一沒有單膝下跪抗議種族問題的美國選手洛伊德（Carli Lloyd），今日在節目上批評她的前隊友更專注於「建立品牌」，而不是為球隊而戰。

洛伊德在《Fox Sports》上說道：「我們在過去幾年所擁有的並不是個好的文化，我們的心態變了，像是中毒。這支隊伍多年來如此成功的原因是，我們站在同一陣線，我們為彼此而戰，無論是你面前的球員，還是身後的那位，不管你的長相，不管你代表的是什麼都沒關係。」

請繼續往下閱讀...

2015年，美國隊睽違16年再度奪得世界杯冠軍，洛伊德表示：「贏得世界杯顯然讓我們站在了一個非常大的舞台上，代言開始出現，聚光燈在我們身上，我看到大家的心態開始轉變，更多的是關於：我該如何在場外建立我的品牌？我能做些什麼來獲得代言？」

洛伊德補充：「你不能自滿，我的意思是，這場比賽讓女子賽事受到重視，你根本不能自滿。所以我不認為這是一件特別的事情，這只是其中之一，穿著隊服、為你的國家效力、盡你所能為球場上的隊友而戰，我認為他們沒有尊重這些事物，就像你看到的那樣。我們是最有天賦的隊伍，但天賦並不能為你贏得一切，必須要成為一個團隊，你們必須團結一致。」

洛伊德先前反對抗議的行徑與對隊友的評論引發網友的討論，有人認為她掩蓋了美國女足代表隊在這個「有毒時期」贏得了世界杯的事實，一位網友寫道：「Carli是團隊中最有特權和最有害的人！我很高興我再也不用在球場上看她了。」

另一位則表示：「為什麼代言會成為問題？25年前，漢姆（Mia Hamm）就被成為Nike的代言人。雖然2016、2020奧運失利了，但這中間也有贏得了世界杯。一個老化的球隊肯定需要替換掉一些人，包括她。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法