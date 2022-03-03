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UBA》冠軍前哨戰！政大4人得分雙位數氣走健行 奪4強頭號種子

2022/03/03 21:13

政大擊敗健行奪四強頭號種子。（記者塗建榮攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕被視為110學年度UBA公開男一級的冠軍熱門政治大學、健行科大，今日吸引不少球迷至台大體育館觀看「冠軍前哨戰」，即使兩隊都確定晉級4強，照樣真槍實彈上演激戰，政大靠著4人得分超過雙位數，以84：75氣走健行，確定登上4強頭號種子。

衛冕軍政大在預賽以5分之差不敵健行，且這場又少了主控游艾喆，以及外籍生丁恩迪、歐力士都未能上陣，但政大雖然首節20：22落後，但第二節急起直追，在半場打完以44：38領先健行。

健行在下半場只能不斷苦追，即使末節追到70：70平手，但政大的林彥廷、張鎮衙輪番挺身而出，其中張鎮衙1分01秒的三分球破網，更是給予對手重擊，且健行菜鳥劉丞勳還放槍，最終就由政大取得勝利，確定登上4強頭號種子。

政大表現最佳為林彥廷的22分、10籃板，張鎮衙17分、13籃板，王凱裕11分、13籃板；健行以高承恩24分為全隊最高，主控谷毛唯嘉13分進帳，陳范柏彥挹注13分。

本屆UBA男、女4強在19、20日於台北小巨蛋點燃戰火，男子組頭號種子將對上萬能科大；第二種子的將遭遇上屆亞軍世新大學。女子組部分，台灣師大將對上佛光大學、衛冕軍世新大學將碰上文化大學。

政大對健行現場人氣爆棚。（記者塗建榮攝）

林彥廷。（記者塗建榮攝）

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