足球》普廷富豪密友出售切爾西！ 收益將全數捐給戰爭受害者

阿布拉莫維奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，英國對其實施大規模制裁，英超豪門球隊切爾西老闆、俄羅斯富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）表示為避免影響球隊，稍早忍痛宣布要將切爾西售出。

其實阿布拉莫維奇先前就已經宣布將俱樂部管理權移交給切爾西慈善基金會，自己將不再參與俱樂部管理，但最終仍選擇賣掉球隊。

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阿布拉莫維奇在個人最新的聲明表示，他一直以俱樂部的最大利益做為出發點，所以在目前的情況下，他選擇做出賣掉切爾西的決定，因為這才符合俱樂部、球迷、員工、贊助商及合作夥伴的最大利益。

同時他也表示俱樂部的出售進度並不會快速執行，而是將遵守相關程序，他也不會要求球隊償還過去他提供給球隊的貸款（據報導總額為15億英鎊）。

除此之外，阿布拉莫維奇也提到將透過自己的團隊成立一個慈善基金會，將出售俱樂部獲得的所有淨收入捐給俄烏戰爭的所有受害者，提供他們緊急需求及長期重建所需的費用。

最後，他希望大家知道做出這個決定有多艱難，但他相信這個決定符合俱樂部的最大利益。期待未來能重回史坦福橋（切爾西主場），親自與各位球迷道別，同時也對過去曾一同與球迷取得的成就感到自豪。

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