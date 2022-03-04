晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

冬季帕運》尷尬了！雙俄運動員遭禁北京參賽 中共啟動網路維穩

2022/03/04 06:52

加拿大駐中大使館外有聲援烏克蘭的看板。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕北京冬季帕運今天開幕，國際帕運委員會（IPC）昨天宣布禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽。此決定顯然讓主辦的中國相當尷尬，已啟動「維穩」，禁止網路上有關消息與討論露出。

北京帕運（中國稱：北京冬殘奧會）開幕式即將於今晚在北京的國家體育場舉行。《新華社》報導，中國國家主席習近平將出席開幕式，屆時央視將進行現場直播。而中媒先前報導，大批俄羅斯選手已入駐選手村，並開始訓練，還稱讚「賽道非常好」。

IPC原本決定允許俄羅斯、白俄羅斯選手以中立運動員身分參加北京帕運，但在引發各參賽國眾怒後，IPC昨天下午急轉彎宣布，俄國和白俄運動員不得參加北京帕運。

直到昨天晚間，中共官方與北京冬殘奧會組委會官網仍然保持緘默，當局已在中國網路長城內啟動維穩，似乎為了避免在習近平宣布北京冬殘奧會開幕前，網友熱議這個尷尬情況。

昨（3日）到晚間中共官媒與主流中媒均未報導IPC的禁賽決議，部分中媒下午跟進報導後遭到下架，僅有極少數體育自媒體的相關文章存活。

在微博搜尋「冬殘奧 俄羅斯」，也完全找不到雙俄選手被禁賽的相關消息與討論，只有一則俄羅斯駐中國大使館官方微博昨天晚間發的聲明。聲明批評IPC的禁賽決議，違背殘障人士體育運動的非政治性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。