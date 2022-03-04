冬季帕運》尷尬了！雙俄運動員遭禁北京參賽 中共啟動網路維穩

加拿大駐中大使館外有聲援烏克蘭的看板。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕北京冬季帕運今天開幕，國際帕運委員會（IPC）昨天宣布禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽。此決定顯然讓主辦的中國相當尷尬，已啟動「維穩」，禁止網路上有關消息與討論露出。

北京帕運（中國稱：北京冬殘奧會）開幕式即將於今晚在北京的國家體育場舉行。《新華社》報導，中國國家主席習近平將出席開幕式，屆時央視將進行現場直播。而中媒先前報導，大批俄羅斯選手已入駐選手村，並開始訓練，還稱讚「賽道非常好」。

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IPC原本決定允許俄羅斯、白俄羅斯選手以中立運動員身分參加北京帕運，但在引發各參賽國眾怒後，IPC昨天下午急轉彎宣布，俄國和白俄運動員不得參加北京帕運。

直到昨天晚間，中共官方與北京冬殘奧會組委會官網仍然保持緘默，當局已在中國網路長城內啟動維穩，似乎為了避免在習近平宣布北京冬殘奧會開幕前，網友熱議這個尷尬情況。

昨（3日）到晚間中共官媒與主流中媒均未報導IPC的禁賽決議，部分中媒下午跟進報導後遭到下架，僅有極少數體育自媒體的相關文章存活。

在微博搜尋「冬殘奧 俄羅斯」，也完全找不到雙俄選手被禁賽的相關消息與討論，只有一則俄羅斯駐中國大使館官方微博昨天晚間發的聲明。聲明批評IPC的禁賽決議，違背殘障人士體育運動的非政治性。

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