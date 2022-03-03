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日職》新庄出奇招！9下2死2好球換代打 球評當場傻眼

2022/03/03 22:42

新庄剛志更換代打佐藤龍世。（取自影片）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天以1：1戰平養樂多，監督新庄剛志卻又祭出超級突破嘗試的戰法，竟在9局下2出局2好球的時候，突然更換代打佐藤龍世，可惜最後奇襲並未奏效，佐藤敲出三壘滾地球刺殺結束比賽。

日本火腿在9局下2出局攻佔二壘，五棒郡拓也將球數熬成2好1壞，新庄剛志突然走出休息室，跟主審說要更換昨天敲出致勝打的佐藤龍世。日本火腿轉播單位主播說這是「Big Boss式調度」，隨後詢問球評荒木大輔為什麼，只見荒木大輔坦白回應，「對不起，我也不知道，抱歉。」

佐藤龍世被新庄剛志讚譽為「Pepper大師」，所謂「Pepper打法」是新庄剛志在春訓強調的，簡單來說就是球數落後時，將打擊意識放在輕輕打往投手方向。一般棒球隊也有「Pepper練習」，兩人一組近距離丟球，打者將球輕輕打給投手。

新庄剛志賽後解釋，當時球數已經落後，換上「Pepper大師」就是看中他在球數落後的纏鬥功力。雖然最後沒有打出來，新庄剛志表示，「今天也是一場好比賽，就是最後那一球，真希望有打出來。」

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