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足球》我孩子是烏克蘭人！前國腳阿利耶夫挺身背槍抗俄

2022/03/04 01:13

烏克蘭前國腳回基輔從戎抗俄。（圖翻攝自Oleksandr Aliyev_IG）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯大軍入侵，不少人在國外的公民紛紛回到祖國從戎抗俄。烏克蘭前國腳阿利耶夫（Oleksandr Aliyev）近日也回到家鄉，週四還PO出自己正背著槍與俄軍對抗的影片，引發熱議。

烏克蘭前國腳回基輔抗俄，保護孩子出生的地方。（圖翻攝自Oleksandr Aliyev_IG）

根據《HB Sports》報導，曾擔任基輔迪納摩足球俱樂部（C Dynamo Kyiv）主力中場的阿利耶夫，3日PO出一段影片，可以看到他背著槍走在烏克蘭街頭，他在鏡頭前表示，會繼續留在基輔，為的就是保護這個他孩子出生的國家，「我呼籲每個人都要為和平努力。烏克蘭人們，堅持住！俄羅斯不要再對我們開火，烏克蘭沒有法西斯或納粹份子！」

烏克蘭前國腳挺身抗俄，PO出背槍在街頭自拍影片。（圖翻攝自推特）

烏克蘭前國腳加入抗俄行列。（圖翻攝自推特）

台灣知名「警察球評」石明謹也在臉書介紹這位球員說，阿利耶夫原本不是烏克蘭人，他出生於蘇聯時期的Khabarovsk，現為位於黑龍江及烏蘇里江交界處東側的俄羅斯城市伯力，後來去了基輔迪納摩足球俱樂部青訓系統才入籍成烏克蘭人，「他在2005年世青盃上大放異彩，成了該屆的銀靴獎，跟他一樣攻進五球的，是西班牙前鋒略倫特（Fernando Llorente），而當年攻進六球贏得金靴獎的，就是梅西（Lionel Messi） 。」

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