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網球》衛冕利多！法國鬆綁防疫規定 喬科維奇有望參加法網

2022/03/04 07:30

2021年法網冠軍喬科維奇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）在未施打疫苗之下參賽機會有限，不過近日傳出對喬帥而言的好消息，在法國鬆綁防疫政策之下，這位去年法網冠軍有望挑戰紅土大滿貫衛冕。

喬科維奇因拒絕施打疫苗，年初持醫療豁免欲入境澳洲遭到拘留，展開與澳洲政府長達12天的攻防戰，最終遭到遣返、失去衛冕機會，只能眼睜睜看著納達爾（Rafael Nadal）拿下破紀錄的21座大滿貫冠軍。

喬科維奇隨後受訪坦言自己在未打疫苗下，能參與的賽事不多，對此早有心理準備，也不會為了大滿貫就妥協、施打疫苗。他遲至上月杜拜才迎來本季首戰，最後止步8強。本月將陸續開打的陽光雙賽印地安泉、邁阿密大師賽，受限於美國的入境管制無法參賽。

不過法國政府昨天宣布鬆綁防疫政策，自3月14日起民眾在進入球場等公共場所時，不需要再出示疫苗護照，因此未來若未再出現變數，喬科維奇應該能參加5月22日開打的法國網球公開賽；此外根據《Tennis Majors》指出，在英國也逐漸鬆綁防疫規定之下，溫網預計不會強制選手施打疫苗，對喬帥無疑也是另一好消息。

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