NBA》佩林卡遭批無作為季後恐丟官 湖人總管潛在人選是「他」

湖人本季網羅魏少合組三巨頭，但表現卻未如預期，交易大限前也毫無作為，總管佩林卡（左）成眾矢之的。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊本季網羅魏斯布魯克（Russell Westbrook）合組三巨頭，但表現卻未如預期，在交易大限截止前又毫無動作，內部已對現有陣容失去耐心，所有人都將矛頭指向湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）。今有美媒爆料，湖人休季期間將會換掉佩林卡，而一哥詹姆斯（LeBron James）經紀公司《Klutch Sports》的籃球運營負責人則有可能成為新總管人選。

湖人季前送走幾位潛力球員，和巫師達成交易，網羅魏斯布魯克合組三巨頭，然而從開季至今紫金大軍就打得相當掙扎，「三巨頭」本季合體出戰20場，但戰績僅有11勝9敗，表現不佳、多次在關鍵時刻遭雪藏的魏少也被點名是失敗補強，詹皇希望球隊能在交易大限前採取行動，沒想到管理層卻完全沒有任何動作，引發球員不滿，不只總教練沃格爾（Frank Vogel）季後帥位恐不保，連總管佩林卡也可能丟官。

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美媒《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）今撰文透露，沃格爾自從去年8月獲得一年續約後，他的飯碗就岌岌可危，聯盟中很少人看好他明年能續任湖人主帥。然而佩林卡的狀況又比沃格爾複雜多了，畢竟佩林卡和湖人資深籃球顧問藍比斯（Kurt Rambis）、女老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）的關係都非常好，不過費雪透露如果最後得和佩林卡結束合作關係，那麼詹皇經紀公司《Klutch Sports》目前的籃球運營負責人威克斯（Omar Wilkes）將是新總管潛在人選。

雖然這些謠言看似毫無根據，威克斯在幫助《Klutch Sports》大學招聘工作表現相當傑出，湖人也並沒有跟他聯繫，然而費雪卻指出，威克斯跟湖人最有連結性的一點，就是他的父親在效力湖人其間曾與「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）一起拿下三座總冠軍，目前他在《Klutch Sports》擔任要職，手上的客戶有老鷹少主T.楊恩（Trae Young）、前灰狼狀元艾德華茲（Anthony Edwards）以及一些潛在的首輪新秀。

威克斯與T.楊恩。（圖片取自推特）

從他經手的球員來看，威克斯顯然是一個具有籃球頭腦的人，外界認為他絕對有能力進入湖人隊的管理層並茁壯成長。不過湖人也還有另一條替代途徑，就是繼續讓佩林卡保有自己的職務，但再另聘一位營運總裁，走類似先前魔術強森（Magic Johnson）和佩林卡的合作模式。

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