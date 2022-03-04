MLB》談判破局導致賽季縮水 勞資雙方今進行非正式協商

大聯盟勞資時隔兩日後進行非正式會議。（資料照，美聯社）





〔體育中心／綜合報導〕大聯盟勞資雙方日前在最後談判以破局作收，開季前兩個系列賽遭到取消，新賽季開幕遙遙無期。時隔2日雙方進行非正式會議，恢復勞資協商。

大聯盟勞資雙方2日挑燈夜戰，經過長達10幾個小時的馬拉松協商，針對季後賽名單擴編12隊、全面採用指定打擊等制度都達成共識，主要問題卡在金錢面，比如最低年薪保障，大聯盟提案今年70萬美元，與工會的72萬5000美元；豪華稅門檻部分，大聯盟訂在2億2000萬美元，工會提議2億3800萬美元，兩項仍有不小差距。聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）也宣布，取消球季的前兩個系列賽，例行賽162場最多可能減少156場，多達91場比賽被取消，2022賽季也成為27年以來首度因勞資問題導致縮水的賽季。

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據《ESPN》報導指出，大聯盟和球員工會時隔2日後恢復談判，今在紐約進行非正式會議，出席的有大聯盟勞資關係資深副總裁丹哈林（Dan Halem）、營運執行副總裁斯沃德（Morgan Sword）、大聯盟官方律師佩尼（Ian Penny）和工會律師麥爾斯（Bruce Meyer），雙方開會了90分鐘，討論了首週比賽遭取消等核心議題，而當日雙方也會進行電話會議，下次雙方見面時間尚不清楚。

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