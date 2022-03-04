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網球》3個小孩都不知道父親上戰場 烏克蘭名將從軍前的內心掙扎

2022/03/04 08:04

斯塔霍斯基棄拍從戎。 （資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭、烏國退役好手斯塔霍斯基 （Sergiy Stakhovsky）「棄拍從戎」的決定讓不少球迷為之動容，不過事實上他下決定時也經歷過一番掙扎，甚至未告訴3個小孩自己已經投入沙場。

世界排名曾來到31名、今年澳網結束決定退休的斯塔霍斯基，從沒料過自己生涯的第二篇章會因一場戰火完全變了調，烏俄戰爭爆發之際，他正與家人在杜拜度假，一家人隨即先回到匈牙利的住處，接著斯塔霍斯基決定回到家鄉烏克蘭加入軍隊。

現在已是烏克蘭後備軍一員的斯塔霍斯基近日接受《CNN》專訪，談及從軍決定時表示，「我在這裡出生、我的祖父母葬在這裡，我希望有一段能告訴孩子們的歷史。這裡沒有人希望俄羅斯解放他們，這裡有自由和民主，而俄羅斯卻希望帶來絕望和貧困。」

然而斯塔霍斯基不諱言，做出此決定時內心經歷過一番掙扎，畢竟自己還有妻子和3個孩子，年紀最大的還不滿7歲，「如果我待在家，我會愧疚沒有回到烏克蘭，而現在我在這裡了，對把他們留在家也很有罪惡感。」

斯塔霍斯基還提到，其實妻子對自己的決定感到憤怒，「她理解我這麼做的原因，但對她來說這是一種背叛，我也可以理解她的感受。」而三個小孩至今仍不知道父親上戰場，可能以為像以前一樣去外地參加比賽，「我太太沒告訴他們我去了哪裡，我也沒說，但我想很快他們就會知道了。」

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