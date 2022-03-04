NBA》旅湖就是讚！ 七六人簽D.喬丹與哈登再續前緣

D.喬丹將加盟七六人，與哈登再續前緣。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人日前將33歲前明星中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan）釋出，轉而簽下浪人後衛奧古斯丁（D.J. Augustin），而D.喬丹通過讓渡程序後將加盟七六人。

上季原先效力籃網的D.喬丹，休賽季被交易至活塞後，隨後與球團達成買斷協議，並以底薪合約搭上湖人奪冠列車，不過卻未獲總教練沃格爾（Frank Vogel）重用，上場時間除了被「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）等人給分瓜外，球隊又以小球戰術為主，讓他毫無發展空間，本季出賽32場，上場時間平均為12.8分鐘，場均貢獻4.1分、5.4籃板。

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七六人近年來多次簽下曾效力湖人的明星中鋒，例如豪爾德和「抓猛哥」卓蒙德（Andre Drummond），這次當然也鎖定了D.喬丹，球隊為了騰出空間給他，也將提前終止考利斯坦（Willie Cauley-Stein）的10天合約。

七六人日前在交易大限前從籃網換來「大鬍子」哈登（James Harden），「哈恩連線」也拉出一波3連勝，七六人目前以38勝23敗高居東部第三，D.喬丹加入後將成為恩比德（Joel Embiid）的輪替人選，他也再度與哈登攜手合作。

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