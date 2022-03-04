NBA》缺席21場終於復出 KD：我不是救世主但絕對能幫助球隊

杜蘭特今在籃網主場對戰熱火的比賽中復出。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網一哥杜蘭特（Kevin Durant）因內側副韌帶（MCL）扭傷，已經缺席一個半月，不過今對戰熱火他就能重返賽場，賽前談到籃網近期的低迷，杜蘭特謙虛地表示他並不是要當作球隊的救世主，但他知道自己能做些什麼，也知道該如何幫助這支球隊。

杜蘭特在美國時間1月15日對戰鵜鶘時，與隊友B.布朗（Bruce Brown）相撞導致左膝受傷，後續養傷一個半月，一連缺陣21場比賽，球隊在這期間戰績為5勝16敗，近況不佳，而在這段期間籃網也和七六人完成大交易，杜蘭特的幫手也從原本的哈登（James Harden）變成B.西蒙斯（Ben Simmons），不過B.西蒙斯因為傷勢問題，加上厄文（Kyrie Irving）礙於疫苗規定無法在主場出賽，籃網「新三巨頭」暫時無法合體。

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不過即使如此，能夠復出幫助球隊還是讓杜蘭特非常興奮，他在受訪時表示：「我覺得自己精力充沛，感激能有機會參加比賽，被迫離開球隊的感覺很糟糕，我完全無法幫助球隊或是試圖為扭轉局面做出貢獻，這都讓我非常遺憾，但今天我希望能夠繼續帶領大家，盡我所能去幫助籃網，並希望能為球隊帶來一些好的結果。」

在杜蘭特因傷缺席、厄文出賽不固定加上哈登被交易的情況下，籃網戰績已經掉到東部第8，當杜蘭特被問到會不會因為籃網目前不穩定的戰績得承受更大的壓力時，這位籃網一哥則說：「我不會把自己視為救世主，但我知道我能做些什麼，我為這支球隊提供多少幫助以及作為一個團隊我們到底缺少了什麼，但我不想今天獨自去那裡贏一場比賽，或者讓這一切都要與我有關。」

而談到復出首戰可能的出場時間，杜蘭特則表示，他在比賽中會跟籃網的醫療團隊保持聯絡，他們會幫忙監控他回歸後的狀態。

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