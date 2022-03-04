NBA》宇宙網戰力告急！ 當家射手二度動刀 本季宣告報銷

J.哈里斯左腳踝再次動刀缺席剩餘賽季。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網主力射手J.哈里斯（Joe Harris）去年11月左腳踝動刀，不過復健進度不如預期，今天總管馬克斯（Sean Marks）也證實他將二度動刀，本季宣告報銷。

J.哈里斯過去6個球季以來都擔任球隊射手，三分命中率更連續5季突破4成大關，並在2019年奪下三分球大賽冠軍，籃網上季也以4年7500萬美金提前綁定這位外圍主力。不過本季J.哈里斯繼去年11月15日對戰雷霆比賽後就未再出賽，隨後接受關節鏡手術治療，原先預計只需休養4至8周，未料復健過程出現倒退，現在又傳出將再次動刀解決傷勢。

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籃網本季命運多舛，當家球星杜蘭特（Kevin Durant）因為內側副韌帶（MCL）扭傷已缺席一個半月，總算要在今天復出，厄文（Kyrie Irving）則礙於疫苗規定無法在主場出賽，目前仍未找出解方，原本三巨頭之一的「大鬍子」哈登（James Harden）也在交易大限前求去，向七六人換回本季尚未出賽的B.西蒙斯（Ben Simmons）。

唯一值得慶幸的是，籃網在B.西蒙斯交易案中另外得到一位當家射手小柯瑞（Seth Curry），他本季場均貢獻15.4分、4.0助攻，三分命中率也有41.1%，來到布魯克林也未出現水土不服，有望填補J.哈里斯賽季報銷空缺。

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