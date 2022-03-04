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冬季帕運》「安抵北京是奇蹟」 烏克蘭代表團躲砲火4天4夜堅持參賽

2022/03/04 10:22

烏克蘭帕委會主席舒克維奇直呼能夠來參賽，簡直是個奇蹟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「能來參加冬季帕運真是個奇蹟。」烏克蘭帕委會主席舒克維奇（Valeriy Sushkevych）和代表團不畏戰火安全抵達北京參賽，舒克維奇也坦言這是他參加過最沉重、最艱難的一屆。

俄羅斯日前大舉入侵烏克蘭，兇猛砲火不僅無情炸毀建築物外，也導致許多無辜人民喪生。烏克蘭帕運代表團在2018年平昌冬季帕運拿下22面獎牌，共獲得7金7銀8銅的好成績，高居獎牌榜第6名，本屆原先要來挑戰隊史最佳紀錄，但卻因戰火大受影響。

要參加在北京冬季帕運的烏克蘭代表團有一部分人也受困其中，舒克維奇受訪時表示，當時他們在一輛巴士睡了兩天，在國內待了4天4夜而其他人紛紛逃難至其他國家，「我們能來到這裡是個奇蹟，我們代表團有一部分人在國外，有些人烏克蘭境內，而所有的裝備也在國內，我們必須想辦法參賽。」

舒克維奇坦言，這是他擔任烏克蘭帕委會主席25年以來，最困難、最沉重的一次，儘管他們可以選擇不參賽，但他們代表的不只是出席，而是一種訊息，烏克蘭現在或未來都會是一個國家。

俄羅斯何時能夠停戰尚不清楚，舒克維奇也擔憂他們能否在帕運結束後返國，「我不知道，回家並不是一個簡單的事情，我希望國際社會能在帕運期間採取實際行動，幫助他們停止這場戰爭。」

國際帕拉林匹克委員會日前宣布，俄羅斯和白俄羅斯選手不得參加在北京舉行的冬季帕運。

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