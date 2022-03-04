看不到俄國、白俄選手了！ 跆拳道、舉重跟進禁止這兩國參賽

世界跆拳道比賽將暫時看不到俄國與白俄羅斯選手。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯日前入侵烏克蘭，造成不少傷亡。為譴責俄羅斯的行為，體壇群起抵制，昨國際帕拉林匹克奧會（IPC）宣布，北京冬季帕運將禁止俄羅斯及白俄羅斯運動員參賽，世界跆拳道總會（World Taekwondo Federation，簡稱WT）、國際舉重總會（IWF）今也跟進，宣布將禁止這兩國的選手參賽。

世界跆拳道總會先前就在官網發表聲明，宣布將撤銷2013年授予俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的黑帶九段最高榮譽，而先前他們是比照國際奧會模式，不主動要邀請俄羅斯與白俄羅斯的選手與官員參賽，若他們依舊要參賽，則不得以俄羅斯與白俄羅斯的名義，僅能以中立國家的方式，也不得展示國旗或演奏國歌。

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不過南韓媒體指出，昨WT會長趙正源緊急在南韓首爾秘書處會議室召開臨時執行委員會會議，宣布將跟進IPC決策，將禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參加跆拳道相關國際比賽，WT解釋，此舉是為了確保因受戰火波及而無法參加比賽的烏克蘭運動員平等參賽權益。

國際舉重總會稍早也發表聲明表示，將加入排擠俄羅斯行列，禁止俄羅斯及白俄羅斯運動員參賽，俄羅斯運動員從2014年開始被懷疑有系統性的使用禁藥，俄國政府和藥檢當局更被控協助選手捏造檢查報告、刪除檢測結果、以及竄改實驗室數據，當時IWF就曾對俄國祭出「興奮劑禁令」，限制他們的參賽人數，原本IWF預計在2022年解除該項禁令，但隨著俄國入侵烏克蘭，總會也決定將禁令延續下去。

國際舉重總會延續對俄國的禁令，禁止他們與白俄羅斯參加，圖為兩度使用禁藥的俄國女將卡什莉娜。（資料照，歐新社）

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