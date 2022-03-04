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MiLB》遭167公里強襲球直擊頭部 光芒投手投入春訓直呼奇蹟

2022/03/04 09:56

光芒3A投手松布羅傷癒回歸。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟由於勞資爭議未解、春訓延宕，不過小聯盟春訓已如火如荼展開，去年遭火球直擊頭部的光芒3A投手松布羅（Tyler Zombro）也加入球隊訓練，珍惜重生後的每個機會。

27歲的松布羅去年6月遭時速104英哩（約167公里）的強襲球直擊頭部，當下痛苦倒地、甚至還在投手丘癲癇發作，送醫後進行了2個半小時的手術，腦部被植入16個鈦合金板和32顆鈦釘來固定頭骨。

松布羅後來他完全不記得意外發生的當下、甚至是後來送醫後五天到底發生了什麼事，但隨之而來痛苦的治療對他來說，記憶仍相當鮮明，在妻子的陪伴下，他陸續熬過了語言、職能、物理治療，接著嘗試恢復投球，去年12月電腦斷層掃描確認無礙後，開始準備復出。

「以後應該不會聽到我抱怨什麼了，」從日常生活都有困難，到現在能如從前站回場上，松布羅對每一刻都充滿感激，「我認為這都是上帝的計畫，我不能左右我的未來，一切都由祂掌控。經歷過所有情況後再回到這裡、能找回狀態，手臂100%做好準備，這是奇蹟。」

為避免悲劇再度發生，松布羅現在的球帽裡加了克維拉纖維做襯墊來保護，右太陽穴處也有帽邊蓋住，用來保護他骨折的顴骨，這些保護措施會讓球帽多約10-12磅，不過松布羅已漸漸習慣。

松布羅預計明天進牛棚練投，接下來再進行實戰投打練習，若一切順利，應該就能準時在4月與全隊一起開季，這位光芒隊2019年小聯盟最佳後援投手得主，經歷重生後能否在今年一圓大聯盟夢，值得期待。

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