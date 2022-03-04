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NBA》擴增版圖至西雅圖、拉斯維加斯？ 聯盟駁斥傳聞

2022/03/04 10:09

聯盟闢謠增隊傳聞，西雅圖想要贏回NBA球隊恐得再等等。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA過去就曾傳聞將擴展新球隊到西雅圖或是拉斯維加斯，近期相關風聲再起，不過聯盟也正式公開回應並無增隊打算，駁斥外界小道消息都非事實。

知名體育評論員西蒙斯（Bill Simmons）本周在自己的播客節目上爆料，他接獲內部消息指出，聯盟正探詢未來擴編球隊至西雅圖以及拉斯維加斯，並希望徵求聯盟看板球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）等人前來投資。

西雅圖過去曾有NBA球隊進駐，雷霆前身超音速就選擇西雅圖作為主場城市，並在1979年奪得隊史首座，也是唯一一座冠軍。1996年再度打進最終決賽，雖然坐擁「手套」裴頓（Gary Payton）、「野獸灌籃王」坎普（Shawn Kemp）等明星球員，但仍不敵「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）所率領的公牛，並在2008年因場館糾紛、整隊遷至奧克拉荷馬州，並改名為雷霆隊。

拉斯維加斯雖然過去從未有過NBA球隊，不過北美4大運動冰球、美式球隊都有他們的身影。賭博產業被視為支撐體育的重要一環，擁有「賭城」美名的拉斯維加斯也被聯盟視為未來遷址首選處之一。

雖然聯盟闢謠擴增球隊消息，不過聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）曾向外界透露因疫情衝擊，將會考慮增隊打算。西雅圖現任市長哈瑞爾 （Bruce Harrell）也曾提及他認為城市未來將高機率迎回NBA球隊入駐，抱持極大信心。

NFL拉斯維加斯突擊者隊。（資料照，美聯社）

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