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俄羅斯、白俄真的慘了！韓媒爆26國將發動體壇聯合制裁

2022/03/04 10:42

包括南韓、美國在內多達26國將出手聯合抵制俄羅斯與白俄羅斯參與國際賽事。（圖片取自南韓文化觀光部官網）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯上個月24日興兵入侵烏克蘭，引發戰火並造成兩國多人傷亡，引發國際社會嚴正撻伐，為制裁其殘酷發動戰爭行徑，國際體壇紛紛宣告抵制俄羅斯，今有韓媒爆料，各國體育部長於今（4日）凌晨召開視訊會議，包含南韓、美國及日本在內有多達26國，將在體壇全面抵制俄羅斯。

南韓媒體《OhmyNews》稍早撰文爆料，英國數位、文化、媒體和體育大臣多里斯（Nadine Dorries）稍早召開視訊會議，討論針對俄國侵烏危機聯合抵制的應對策略，共有包括美國、日本、南韓、荷蘭等多達26個國家參加，在這次會議中，各國體育部長都表達對烏克蘭當前狀況的擔憂，且一致認為考慮到體育在國際關係中的重要性，應從體壇出發給予俄國和白俄相關制裁。

會議中的聯合聲明草案也出爐，除了規定任何國際賽事都不該授權由俄羅斯與白俄羅斯舉辦之外，並禁止俄或白俄羅斯的個人或團隊（包含有效代表俄羅斯或白俄羅斯的組織，如職業足球隊）參加其他國家的體育活動和比賽，也會盡可能抵制與俄羅斯國家有關的體育相關贊助和投資。若最後能達成共識，該聲明最快在本週末就會對外公布。

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