MLB》「命運般的重逢」道奇好麻吉時隔多年地球另一端相見歡

曾同為道奇效力的柳賢振與普伊格在韓國重逢。（本報合成）

〔體育中心／綜合報導〕曾在道奇當過六年隊友的柳賢振與普伊格（Yasiel Puig），四年後再度於南韓相見歡，也被韓媒稱是「命中註定般的重逢」。

2012年普伊格從古巴叛逃成功與道奇簽約，同年底柳賢振透過入札制度加盟道奇，兩人隔年一起成為洛杉磯新鮮人、當了6年隊友，成長環境南轅北轍的兩人意外培養出好交情，直到2018年季末普伊格遭交易至紅人，同隊緣分才告一段落。

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柳賢振2019年合約到期後改披藍鳥戰袍，普伊格則在離開印地安人後，由於身手下滑加上場外風波在自由市場乏人問津，去年輾轉到墨西哥聯盟打球，今年以100萬美元加盟韓職培證英雄。

普伊格上月初抵韓，經過隔離後投入球隊春訓，而受到大聯盟封館影響，柳賢振尚未返美，2月就開始與母隊韓華鷹一同春訓，兩隊今將在春訓熱身賽碰頭，在英雄隊造訪大田之下，普伊格也與柳賢振有了重逢的機會。

普伊格昨也在社群貼出與柳賢振互動的影片，對於柳賢振把手放在自己頭上的舉動寫道：「謝謝韓國的按摩」、「真的很想你，很高興見到你，兄弟。」

對於前隊友加盟韓職，柳賢振上月受訪時表示：「雖然韓國和美國的球員文化不同，但我認為普伊格沒有必要改變。」即使在場上以壞脾氣聞名，不過普伊格在與柳賢振互動中也展現會開玩笑、逗趣的一面，兩人的好交情一覽無遺。

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