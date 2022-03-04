NBA》2年才奪冠現在就嗆詹皇 D.格林轟球迷太屁、荒謬

詹姆斯日前與球迷爆發口角衝突。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前湖人在主場以95：123慘敗鵜鶘，不僅遭自家球迷狂噓、噴垃圾話，一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）更是還直接在場邊回應、與粉絲爆發爭執，勇士明星球員D.格林（Draymond Green）今日受訪時也直呼球迷實在太荒謬。

關於詹姆斯遭噓一事，D.格林表示對湖人球迷的反應相當震驚，他說：「被自己的球迷噓是非常令人反感、不像話，我看到的時候很震驚，我覺得這很可悲，非常可悲。」D.格林指出尤其又是來自聯盟最多冠的湖人，這樣非常不像話，甚至直言這樣的球迷就是「被寵壞的屁孩」。

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D.格林繼續補充說：「這是我見過最惡劣的了，這支球隊在甚至不到2年前贏得冠軍！然後你現在狂噓？我認為這太荒謬了。」

而近日詹姆斯本人也對於和球迷爆發衝突做出回應，詹皇解釋道說：「如果你在看我打球，就知道我會和球迷發生爭執，所以，這對於我來說很正常，但無論是為我歡呼還是噓我，我都能接受，我唯一不能接受的就是你告訴我該如何打球，別人不行，那傢伙當然也不行！」

據悉當時詹姆斯在回應球迷的垃圾話時說了「你除了知道球進不進，還知道啥？快閉嘴吧！」

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