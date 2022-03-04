晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》超狂紀錄與戰神齊名 T.楊恩飆39分率老鷹逆襲公牛

2022/03/04 11:12

老鷹少主T.楊恩今攻下39分、13次助攻，率隊賞給公牛3連敗。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今天在主場迎戰公牛，23歲少主T.楊恩（Trae Young）今天狂砍7顆三分球轟下39分，另有13次助攻，他與波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）在決勝節聯手飆分，率領老鷹終場以130：124贏球，賞給公牛3連敗。

公牛首節展現兇猛三分火力，拉文（Zach LaVine）、C.懷特（Coby White）等人頻頻在外線飆冷箭，團隊單節投進7顆三分球，首節以35：29領先，伍切維奇（Nikola Vucevic）上半場肆虐禁區，獨拿13分，老鷹靠著T.楊恩的16分緊咬比數，半場以56：63落後。

老鷹易籃後在第三節展開反攻，赫特（Kevin Huerter）單節拿下10分，助隊打出一波12：3的攻勢超前，但德羅森（DeMar DeRozan）在該節終了前跳投得手，讓公牛仍保有92：90的兩分領先優勢。

老鷹第四節多次製造犯規成功，10度站上罰球線，全場28罰24中，反觀對手只有7次罰球，再加上T.楊恩末節與波丹諾維奇聯手攻下29分，前者單節投進4顆三分球挹注16分，率領老鷹終場以130：124擊敗公牛。

T.楊恩繳出39分、13助攻，這是他生涯第47場至少「30分、10助攻」的比賽，追平名人堂球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）第5多的紀錄。

老鷹共有六人得分上雙，全隊砍進18顆三分球，波丹諾維奇替補貢獻20分、4籃板和2阻攻，D.杭特（De'Andre Hunter）挹注18分，赫特有17分，卡培拉（Clint Capela）則有12分、11籃板的雙十表現。

公牛拉文和德羅森都攻下22分，伍切維奇有21分、11籃板和5助攻，C.懷特替補貢獻15分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。