NBA》超狂紀錄與戰神齊名 T.楊恩飆39分率老鷹逆襲公牛

老鷹少主T.楊恩今攻下39分、13次助攻，率隊賞給公牛3連敗。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今天在主場迎戰公牛，23歲少主T.楊恩（Trae Young）今天狂砍7顆三分球轟下39分，另有13次助攻，他與波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）在決勝節聯手飆分，率領老鷹終場以130：124贏球，賞給公牛3連敗。

公牛首節展現兇猛三分火力，拉文（Zach LaVine）、C.懷特（Coby White）等人頻頻在外線飆冷箭，團隊單節投進7顆三分球，首節以35：29領先，伍切維奇（Nikola Vucevic）上半場肆虐禁區，獨拿13分，老鷹靠著T.楊恩的16分緊咬比數，半場以56：63落後。

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老鷹易籃後在第三節展開反攻，赫特（Kevin Huerter）單節拿下10分，助隊打出一波12：3的攻勢超前，但德羅森（DeMar DeRozan）在該節終了前跳投得手，讓公牛仍保有92：90的兩分領先優勢。

老鷹第四節多次製造犯規成功，10度站上罰球線，全場28罰24中，反觀對手只有7次罰球，再加上T.楊恩末節與波丹諾維奇聯手攻下29分，前者單節投進4顆三分球挹注16分，率領老鷹終場以130：124擊敗公牛。

T.楊恩繳出39分、13助攻，這是他生涯第47場至少「30分、10助攻」的比賽，追平名人堂球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）第5多的紀錄。

老鷹共有六人得分上雙，全隊砍進18顆三分球，波丹諾維奇替補貢獻20分、4籃板和2阻攻，D.杭特（De'Andre Hunter）挹注18分，赫特有17分，卡培拉（Clint Capela）則有12分、11籃板的雙十表現。

公牛拉文和德羅森都攻下22分，伍切維奇有21分、11籃板和5助攻，C.懷特替補貢獻15分。

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