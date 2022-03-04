F1》首位表態抗俄車手 維特爾：我們不能保持沉默

維特爾表示戰爭使他喪失對生活的動力。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯日前入侵烏克蘭亡，遭受各方嚴厲譴責，4屆F1冠軍阿斯頓馬丁車手維特爾（Sebastian Vettel）就率先發聲，揚言抵制俄羅斯大獎賽，隨後聯盟也宣布將停辦此站賽事。事隔超過一周戰爭仍未平息，維特爾也表示大眾不該對社會議題保持沉默。

俄羅斯上月24日對烏克蘭發動軍事行動，維特爾就首先表態，無論聯盟最終決定結果，他都不會在9月前往俄羅斯參賽。言論一出引發新科世界冠軍維斯塔潘（Max Verstappen）以及紅牛車隊顧問馬爾科（Helmut Marko）等人回響，聯盟後續也決議取消本季俄國站賽事。

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雖然賽事正式遭到中止，一向針對國際政治議題直言不諱的維特爾仍表示心情難以平復，並提到與烏克蘭公民現在所正經歷的悲劇相比，其他事情都顯得微不足道，「每個人都忙於自己的事，但當有些議題來得更重要時，我們還是必須要挺身而出，我相信其他車隊車手也能同意我的觀點。」

「我認為每個人都有對事情的主張，但問題是是否全部人都願意分享自己的觀點，我並不會吝嗇發表意見，相對的，我認為有些事情是不能保持沉默的。」維特爾說道。他也提到是不是第一個發聲並不是最重要的，重點是戰爭什麼時候會緩和並且結束，「我相信不會有任何希望戰況繼續加深，但以目前局勢來看可能非常困難。」

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