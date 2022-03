NBA》為熱火爭冠注入強心針！ 重傷明星後衛下週對火箭復出

熱火明星後衛歐拉迪波在歷經11個月休養後,終於要在對火箭的比賽中回歸。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕目前戰績41勝22敗戰居東部龍頭的熱火隊,今傳出好消息,自2021年4月9日後就沒有出賽的明星後衛歐拉迪波(Victor Oladipo),將在台灣時間3月8日對戰火箭的比賽中回歸。

歐拉迪波曾在2017、18賽季兩度入選明星賽,2019年遭逢右膝四頭肌腱斷裂,上季成為自由球員後先前拒絕溜馬、火箭開出的合約,如願透過交易轉戰熱火,未料僅打4場繳出12.0分、3.5籃板、3.5助攻,舊傷再度復發,動刀治療也提前報銷,爭取頂薪合約美夢破碎,最後僅能以一年老將底薪合約回歸熱火,而他開季迄今都躺在傷兵名單。

不過今《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)在推特上透露,歐拉迪波將在美國時間下週一晚間,熱火主場出戰火箭隊的比賽中迎來本季首秀。

Victor Oladipo and the Miami Heat plan for the two-time All-Star to make his season debut on Monday against the Houston Rockets, sources tell @TheAthletic @Stadium.