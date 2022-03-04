NBA》為熱火爭冠注入強心針！ 重傷明星後衛下週對火箭復出

熱火明星後衛歐拉迪波在歷經11個月休養後，終於要在對火箭的比賽中回歸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕目前戰績41勝22敗戰居東部龍頭的熱火隊，今傳出好消息，自2021年4月9日後就沒有出賽的明星後衛歐拉迪波（Victor Oladipo），將在台灣時間3月8日對戰火箭的比賽中回歸。

歐拉迪波曾在2017、18賽季兩度入選明星賽，2019年遭逢右膝四頭肌腱斷裂，上季成為自由球員後先前拒絕溜馬、火箭開出的合約，如願透過交易轉戰熱火，未料僅打4場繳出12.0分、3.5籃板、3.5助攻，舊傷再度復發，動刀治療也提前報銷，爭取頂薪合約美夢破碎，最後僅能以一年老將底薪合約回歸熱火，而他開季迄今都躺在傷兵名單。

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不過今《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）在推特上透露，歐拉迪波將在美國時間下週一晚間，熱火主場出戰火箭隊的比賽中迎來本季首秀。

Victor Oladipo and the Miami Heat plan for the two-time All-Star to make his season debut on Monday against the Houston Rockets, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania （@ShamsCharania） March 4, 2022

健康的歐拉迪波可說是一位相當多才多藝的球員，他不但能帶領球隊進攻也能並鞏固陣容防守，2017-18球季他在溜馬曾繳出生涯最高的23.1分、2.4抄截，不過2019年1月他卻遭遇右膝四頭肌腱斷裂嚴重傷勢，歷經一年休養，還是時常因傷所困，從2020年1月復出後，總共只打了52場比賽。

將近11個月沒上場打過比賽，歐拉迪波恐怕還需要一點時間才能在找回進攻火力，但美媒樂觀認為他要融入球隊防守絕對沒有任何問題，熱火目前持續在東部獨走，和排在第2位的七六人隊還有2場勝差，有了歐拉迪波的加入，無疑能為這支想爭冠的東部勁旅注入一劑強心針。

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