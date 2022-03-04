晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》為熱火爭冠注入強心針！ 重傷明星後衛下週對火箭復出

2022/03/04 11:57

熱火明星後衛歐拉迪波在歷經11個月休養後，終於要在對火箭的比賽中回歸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕目前戰績41勝22敗戰居東部龍頭的熱火隊，今傳出好消息，自2021年4月9日後就沒有出賽的明星後衛歐拉迪波（Victor Oladipo），將在台灣時間3月8日對戰火箭的比賽中回歸。

歐拉迪波曾在2017、18賽季兩度入選明星賽，2019年遭逢右膝四頭肌腱斷裂，上季成為自由球員後先前拒絕溜馬、火箭開出的合約，如願透過交易轉戰熱火，未料僅打4場繳出12.0分、3.5籃板、3.5助攻，舊傷再度復發，動刀治療也提前報銷，爭取頂薪合約美夢破碎，最後僅能以一年老將底薪合約回歸熱火，而他開季迄今都躺在傷兵名單。

不過今《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）在推特上透露，歐拉迪波將在美國時間下週一晚間，熱火主場出戰火箭隊的比賽中迎來本季首秀。

健康的歐拉迪波可說是一位相當多才多藝的球員，他不但能帶領球隊進攻也能並鞏固陣容防守，2017-18球季他在溜馬曾繳出生涯最高的23.1分、2.4抄截，不過2019年1月他卻遭遇右膝四頭肌腱斷裂嚴重傷勢，歷經一年休養，還是時常因傷所困，從2020年1月復出後，總共只打了52場比賽。

將近11個月沒上場打過比賽，歐拉迪波恐怕還需要一點時間才能在找回進攻火力，但美媒樂觀認為他要融入球隊防守絕對沒有任何問題，熱火目前持續在東部獨走，和排在第2位的七六人隊還有2場勝差，有了歐拉迪波的加入，無疑能為這支想爭冠的東部勁旅注入一劑強心針。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。