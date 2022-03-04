NBA》杜蘭特復出也難救！籃網不敵熱火苦吞近19場第16敗

杜蘭特復出無法率隊贏球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近況低迷的籃網今終於盼到杜蘭特（Kevin Durant）回歸，他雖一復出就繳31分，不過熱火在艾德巴約（Bam Adebayo）全能表現的帶領之下，仍以113：107帶走勝利，穩居東部龍頭，籃網則苦吞近19場的第16敗。

杜蘭特自美國時間1月15日左膝撞傷缺席至今，籃網也從東部第2滑落至現在的第8，這段期間戰績5勝16敗，全聯盟只優於尼克與火箭；今籃網厄文（Kyrie Irving）與西蒙斯（Ben Simmons）持續缺陣，不過熱火同樣少了巴特勒（Jimmy Butler）、羅利（Kyle Lowry）、P.J.塔克（P.J. Tucker ）等主力。

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杜蘭特開賽前兩次在外線出手都落空，首節最後拿下9分幫助籃網取得35：23領先，次節則發生2次失誤、僅進帳8分，上半場打完籃網維持7分領先；易籃後，熱火在防守端下足功夫、築起銅牆鐵壁，讓籃網28投僅6中，單節只拿17分，邁阿密大軍打完前三節反取得4分領先。

東道主籃網在決勝節尾聲靠著杜蘭特與B.布朗（Bruce Brown）輪流飆分終於追到只剩2分差，不過杜蘭特在倒數57秒外線出手未果、逆轉三分彈落空，隨後艾德巴約擦板命中、赫爾羅（Tyler Herro ）2罰俱中，熱火終場就以6分差帶走勝利。

籃網今僅3人得分上雙，杜蘭特回歸首戰上場35分鐘21投10中進帳31分4籃板4助攻、B.布朗21分次之，板凳出發的米爾斯（Patty Mills）拿下14分。

熱火方面，艾德巴約繳30分11籃板6助攻全能演出、赫爾羅替補上陣攻下27分另有8助攻4籃板、C.馬丁（Caleb Martin）繳22分、斯特魯斯（Max Strus）挹注21分。

艾德巴約30分率隊退籃網。（美聯社）

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