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NBA》莫蘭特38分孤掌難鳴 塔圖姆率綠衫軍收2連勝

2022/03/04 12:07

塔圖姆率塞爾提克退灰熊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期手感火燙、連續堆高個人得分紀錄的灰熊少主莫蘭特（Ja Morant），本場延續氣勢攻下38分，然而卻顯得孤掌難鳴，塞爾提克除塔圖姆（Jayson Tatum）攻下37分，全隊共有6人得分上雙，大部分時間都居於領先位置，終場以120：107收下2連勝。

首節灰熊29投僅8中，攻下20分，該節前段一度落後8分之多，但隨後以10：3攻勢逼近比分，塞爾提克以26：20結束該節。次節綠衫軍持續保持領先，但灰熊末段以一波9：2收尾造成威脅，綠衫軍以47：45結束上半場。

第三節綠衫軍開局便以10：2重新建立領先優勢，莫蘭特該節雖獨砍16分，但綠衫軍全隊命中率高達66.7%，拿到36分，持續保持雙位數領先，末節灰熊手感升溫，莫蘭特聯手巴恩（Desmond Bane）狂攻26分，然而綠衫軍這邊塔圖姆個人就砍下21分，助隊到末了都維持領先，終場以120：107收勝。

綠衫軍6人得分上雙，塔圖姆37分，哈佛德（Al Horford）21分15籃板，史馬特18分12助攻，R.威廉斯（Robert Williams）10分12籃板，替補G.威廉斯（Grant Williams）11分，D.懷特（Derrick White）12分。

灰熊除莫蘭特38分，J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）20分進帳，巴恩（Desmond Bane）17分。

塔圖姆率塞爾提克退灰熊。（法新社）

塔圖姆率塞爾提克退灰熊。（今日美國）

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