NBA》凱西專剋老東家 活塞末節擋住反撲賽季橫掃暴龍

坎寧安22分12籃板領活塞客場逆襲奪勝。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕活塞主帥凱西（Dwane Casey）雖然2018年在暴龍奪得年度最佳教練，但因未能在季後賽更進一步慘遭球團開除，所幸他馬上找到新工作，雖然來到汽車城戰績始終不振，不過每當碰上多倫多，就彷彿有如神助一般，今天再度帶領球隊以108：106險勝前東家，賽季橫掃對手。

賽前對戰暴龍擁有8勝3敗絕對優勢的凱西，開節就帶領活塞取得領先，第三節一度將差距擴大至18分，對手主帥納斯（Nick Nurse）還因為向裁判抗議遭到驅逐出場。看到自家總教練遭遇不公，隊上眾將群起展開反撲，西亞卡姆（Pascal Siakam）和阿丘瓦（Precious Achiuwa）不斷在內線攪和，並在比賽倒數2分48秒將落後縮小至5分。

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讀秒階段，西亞卡姆切入強吃取分，阿丘瓦2罰中1幫助暴龍追到僅剩1分差，但活塞貝伊（Saddiq Bey）在三人包夾下切入挑籃得手，再將比數擴大至3分保險範圍，並靠著坎寧安（Cade Cunningham）火鍋以及對手連續兩波扳平機會未能命中，驚險擊退暴龍，也替凱西將對戰成績推升至9勝3敗。

凱西率活塞賽季橫掃暴龍。（美聯社）

活塞共3人得分上看20大關，葛蘭特（Jerami Grant）攻下26分全隊最高，貝伊挹注23分，坎寧安22分12籃板5助攻，迪亞洛（Hamidou Diallo）11分，史都華（Isaiah Stewart）10分。

暴龍方面，西亞卡姆拿下全場最高的28分，菜鳥S.巴恩斯（Scottie Barnes）21分10籃板，替補上陣的阿丘瓦也貢獻18分，弗林（Malachi Flynn）先發拿下11分。

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