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NBA》柯瑞末節神隱零出手 東契奇轟41分率獨行俠退勇士

2022/03/04 12:44

東契奇繳出41分準大三元，率領獨行俠擊敗勇士。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部第5的獨行俠今天在主場力抗排名第2的勇士，東契奇（Luka Doncic）繳出41分、10籃板和9助攻的準大三元數據，率領獨行俠終場以以122：113大勝勇士，賞給對手3連敗。

東契奇明星賽後手感火燙，今天首節就飆進3顆三分球攻下19分，率領獨行俠首節以38：27握有雙位數領先優勢，而芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）第2節在三分外線發威挹注11分，獨行俠最多領先達16分，半場以68：54領先勇士，而東契奇中場前就攻下24分。勇士方面以波爾（Jordan Poole）的16分最高，柯瑞（Stephen Curry）則有13分進帳。

勇士浪花兄弟柯瑞和K.湯普森（Klay Thompson）在第三節聯手帶隊追分，勇士將差距縮小至個位數，勇士第四節靠著穆迪（Moses Moody）連續投進2顆三分球，與庫明加（Jonathan Kuminga）聯手打出一波8：2的攻勢，以104：104扳平戰局，汀維迪（Spencer Dinwiddie）連拿4分止血，穆迪末節獨拿13分助隊緊咬，但東契奇和汀維迪接力得分穩助領先優勢，而柯瑞在決勝階段完全熄火，整節神隱零出手一分未得，完全幫不上忙布拉克（Reggie Bullock）的關鍵三分球也帶走勝利，而獨行俠終場就以122：113大勝勇士，近期拉出一波3連勝。

東契奇此役繳出41分、10籃板和9助攻準大三元成績，芬尼史密斯得18分，汀維迪替補貢獻17分、7助攻，J.布朗森（Jalen Brunson）和布拉克都挹注14分。

勇士以波爾的23分最佳，柯瑞有21分、9助攻和5籃板，威金斯（Andrew Wiggins）17分、5助攻、5籃板和3抄截，K.湯普森則有16分，勇士近9場只拿下2勝7敗的成績。

柯瑞末節神隱零出手，全場拿下21分。（美聯社）

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