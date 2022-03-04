足球》俄軍入侵我家鄉 烏國足壇傳奇：足球已經不重要了

烏國足壇傳奇舍夫琴科。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，國際體壇紛紛響應抵制，國際足總（FIFA）無限期禁止俄國國家隊、職業隊和俱樂部等球隊參加任何國際賽。烏國足壇傳奇舍夫琴科（Andriy Shevchenko）大讚此舉十分正確，並坦言目前對他而言足球並不重要。

戰火波及家鄉無辜平民百姓，烏國足壇傳奇舍夫琴科心急如焚，球員時代外號「核彈頭」的他近日接受採訪時表示，可怕的事情到處都在發生，自己的媽媽和姐姐都還在烏克蘭，她們和多數的烏克蘭人一樣拒絕離開，為了自由、靈魂和原則而戰。舍夫琴科也向外界求援，希望各國能提供人道主義救援，以及醫療和食物的支援。

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舍夫琴科球員時代名氣響亮，2004年獲得金球獎，為烏克蘭國家隊出賽111場、攻進48球，並參與2006年德國世界盃等重大國際賽事，他職業生涯效力過烏超基輔發電機、義甲AC米蘭、英超切爾西，退役後也曾擔任烏克蘭國家隊、義甲熱那亞等主帥。

對於俄羅斯遭國際足總（FIFA）制裁，舍夫琴科坦言，當戰爭還沒結束前，不讓俄國運動員參加任何體育賽事是正確的，而目前足球對他來說已不存在，「我無暇去關心它，現在不是說這個的時候，我什麼都不在意。」

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