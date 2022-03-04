晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

足球》俄軍入侵我家鄉 烏國足壇傳奇：足球已經不重要了

2022/03/04 14:36

烏國足壇傳奇舍夫琴科。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，國際體壇紛紛響應抵制，國際足總（FIFA）無限期禁止俄國國家隊、職業隊和俱樂部等球隊參加任何國際賽。烏國足壇傳奇舍夫琴科（Andriy Shevchenko）大讚此舉十分正確，並坦言目前對他而言足球並不重要。

戰火波及家鄉無辜平民百姓，烏國足壇傳奇舍夫琴科心急如焚，球員時代外號「核彈頭」的他近日接受採訪時表示，可怕的事情到處都在發生，自己的媽媽和姐姐都還在烏克蘭，她們和多數的烏克蘭人一樣拒絕離開，為了自由、靈魂和原則而戰。舍夫琴科也向外界求援，希望各國能提供人道主義救援，以及醫療和食物的支援。

舍夫琴科球員時代名氣響亮，2004年獲得金球獎，為烏克蘭國家隊出賽111場、攻進48球，並參與2006年德國世界盃等重大國際賽事，他職業生涯效力過烏超基輔發電機、義甲AC米蘭、英超切爾西，退役後也曾擔任烏克蘭國家隊、義甲熱那亞等主帥。

對於俄羅斯遭國際足總（FIFA）制裁，舍夫琴科坦言，當戰爭還沒結束前，不讓俄國運動員參加任何體育賽事是正確的，而目前足球對他來說已不存在，「我無暇去關心它，現在不是說這個的時候，我什麼都不在意。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。