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體育 籃球 NBA

NBA》沃克轟30分生涯新高做白工 國王擋住馬刺反撲奪勝

2022/03/04 12:56

沃克（左）單場轟下30分締造生涯新高。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今在主場交手國王，沃克（Lonnie Walker）今扮板凳暴徒飆進5顆分彈、繳生涯新高30分，然而國王靠著次節建立起10分領先優勢，加上巴恩斯（Harrison Barnes）末節靠罰球命中重要5分，終場國王就以3分差在驚滔駭浪中送給對手三連敗。

第一節打完以3分落後的馬刺，次節打得荒腔走板，全隊僅沃克正常輸出，開節才沒多久就被國王拉出一波7：2攻勢，馬刺在上半場打完就陷入13分落後，易籃後，馬刺終於找回手感，在瓦賽爾（Devin Vassell）、D.穆雷（Dejounte Murray）領軍下開啟追分模式，也將分差追到僅剩6分落後。

最末節馬刺攻勢更猛，開節就打出一波9：3的小高潮將比分追平，國王一哥福克斯（ De'Aaron Fox）趕緊挺身，連投帶罰先拿6分替球隊止血，也重新要回領先，不過馬刺始終將分數緊咬，終場前剩最後1分多鐘，國王靠著10罰9中成功擋住馬刺最後的反撲，終場就以115：112擊敗對手。

國王此役共6人得分上雙，前鋒巴恩斯繳出27分5籃板2助攻表現最為優異，福克斯轟下全隊次高的26分，另有6籃板9助攻和3抄截1火鍋，展現全能伸手，沙波尼斯（Domantas Sabonis）、J.哈勒戴（Justin Holiday）皆拿12分。

巴恩斯。（美聯社）

馬刺雖然在禁區拿下64分完全輾壓對手，然而在籃板、罰球命中率都不如國王的情況下，抱憾在主場輸球、苦吞近期3連敗，馬刺今由拿下全場也是生涯新高30分的沃克表現最佳，D.穆雷貢獻29分12籃板7助攻，中鋒博爾特（Jakob Poeltl）進帳16分，瓦賽爾則挹注14分。

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