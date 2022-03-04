晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》不敵快艇慘吞4連敗 數據曝本季湖人是詹皇生涯所屬最爛隊

2022/03/04 14:35

詹姆斯無力率湖人贏球。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季最後一場洛城內戰今登場，湖人在第三節突然整隊大當機，單節被快艇豪取40分，最後終場就以111：132敗北，本季四場對戰都以輸球收場，目前領先西部第11名的拓荒者僅剩2場勝差，現在連附加賽資格都岌岌可危。

兩隊今在首節打得膠著，第二節開打後卡文頓（Robert Covington）連續2記三分幫助快艇拉開比分，接著R.傑克森（Reggie Jackson）再帶隊將分差擴大至雙位數，不過紫金大軍在本節尾聲找回手感連奪14分，僅以3分落後進入下半場。

可惜湖人沒能延續第二節末的氣勢，第三節陷入長達6分鐘的得分荒，被快艇拉出一波26：2的高潮，最終此役就在最多落後30分之下宣告敗北，近期苦吞4連敗，對戰快艇吞跨季7連敗。

根據《ESPN Stats & Info》指出，此役是湖人本季第20場曾落後20分、第14場落後25分、第7場落後達30分的比賽，這3種落後分差的場數，都是詹姆斯（LeBron James）生涯單季所屬球隊的紀錄。

詹姆斯今繳全隊最高26分、正負值是先發五人中最低的-27，魏斯布魯克（Russell Westbrook）拿下17分8籃板、安東尼（Carmelo Anthony）替補出賽挹注13分。

拿下五連勝的快艇目前僅落後西部第7的灰狼1場勝差，R.傑克森繳賽季新高36分、包括在第四節包辦12分，祖巴克（Ivica Zubac）貢獻19分9籃板、小莫里斯（Marcus Morris Sr.）繳14分。

R.傑克森繳賽季新高36分。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。