NBA》不敵快艇慘吞4連敗 數據曝本季湖人是詹皇生涯所屬最爛隊

詹姆斯無力率湖人贏球。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季最後一場洛城內戰今登場，湖人在第三節突然整隊大當機，單節被快艇豪取40分，最後終場就以111：132敗北，本季四場對戰都以輸球收場，目前領先西部第11名的拓荒者僅剩2場勝差，現在連附加賽資格都岌岌可危。

兩隊今在首節打得膠著，第二節開打後卡文頓（Robert Covington）連續2記三分幫助快艇拉開比分，接著R.傑克森（Reggie Jackson）再帶隊將分差擴大至雙位數，不過紫金大軍在本節尾聲找回手感連奪14分，僅以3分落後進入下半場。

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可惜湖人沒能延續第二節末的氣勢，第三節陷入長達6分鐘的得分荒，被快艇拉出一波26：2的高潮，最終此役就在最多落後30分之下宣告敗北，近期苦吞4連敗，對戰快艇吞跨季7連敗。

根據《ESPN Stats & Info》指出，此役是湖人本季第20場曾落後20分、第14場落後25分、第7場落後達30分的比賽，這3種落後分差的場數，都是詹姆斯（LeBron James）生涯單季所屬球隊的紀錄。

詹姆斯今繳全隊最高26分、正負值是先發五人中最低的-27，魏斯布魯克（Russell Westbrook）拿下17分8籃板、安東尼（Carmelo Anthony）替補出賽挹注13分。

拿下五連勝的快艇目前僅落後西部第7的灰狼1場勝差，R.傑克森繳賽季新高36分、包括在第四節包辦12分，祖巴克（Ivica Zubac）貢獻19分9籃板、小莫里斯（Marcus Morris Sr.）繳14分。

R.傑克森繳賽季新高36分。（歐新社）

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