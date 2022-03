網球》「烏克蘭國旗在對我說話」一姐披黃藍戰袍艱辛闖8強（影音）

絲薇托莉娜拿下8強門票。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕俄羅斯軍事入侵烏克蘭引發全球撻伐,烏克蘭一姐絲薇托莉娜(Elina Svitolina)在心繫祖國之際強忍傷痛繼續在場上奮戰,今在蒙特雷女網賽以7:6(3)、3:6、6:2擊敗保加利亞好手托莫娃(Viktoriya Tomova),搶下8強門票。

身為此站2020年冠軍,絲薇托莉娜在家鄉深陷戰火之際來到墨西哥參賽,首戰就碰上俄羅斯好手波塔波娃(Anastasia Potapova),她在賽前揚言若對手代表俄國上場就會退賽,最後官方聽取建議宣布俄國與白俄羅斯都改為中立身分,烏克蘭一姐最後也以直落二成功開胡。

先前已宣布會將接下來的賽事獎金捐為軍事及人道救援之用的絲薇托莉娜今在16強面對世界排名103的托莫娃意外陷入苦戰,最後花了2小時24分鐘艱辛取得晉級門票。

絲薇托莉娜賽後盛讚對手托莫娃今天發揮出色、讓自己陷入苦戰,第三盤她還一度陷入0:2的劣勢,所幸展現韌性撐了過來,「(觀眾席上的)烏克蘭國旗對我在場上奮戰帶來很大的幫助,我覺得她在跟我說話,我一直戰鬥到最後一刻,在最後關頭找回狀態。」

