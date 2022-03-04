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F1》年薪15.5億 新科世界冠軍維斯塔潘5年長約情留紅牛

2022/03/04 13:52

維斯塔潘簽下巨額合約。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕新科世界冠軍紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）去年在阿布達比最終站驚奇逆轉漢米爾頓（Lewis Hamilton），奪得生涯首冠，紅牛車隊也宣布與他簽下5年延長合約，平均年薪高達5000萬歐元（約台幣15.5億），提前綁定這位車隊未來希望。

維斯塔潘合約原先將在2023年到期，不過車隊決定再跟他簽下5年長約，將他久留紅牛。「我非常享受成為紅牛車隊一員，選擇待到2028年這決定對我來說非常容易。我喜愛這個團隊，去年是那麼難以置信，今年目標就是守住第一名頭銜。」維斯塔潘說道。

維斯塔潘去年戲劇性贏下冠軍後，今年的目標自然就是挑戰衛冕，紅牛車隊主席霍納（Christian Horner）也在聲明中提到，「我們短期聚焦在如何幫助維斯塔潘衛冕成功，不過簽下這份合約也意謂他將成為車隊長期計畫的一部份。」

年僅24歲的維斯塔潘，早在17歲就被紅牛納入麾下，並在F1賽場上出賽，雖然起初都在AlphaTauri車隊度過，不過2016年季中被升至紅牛車隊就未曾離開，並在該年西班牙大獎賽以18歲之姿成為最年輕冠軍得主，去年更與7屆世界冠軍漢米爾頓車王之爭廝殺至最後一刻逆轉贏得勝利。簽下這份合約後，維斯塔潘也將追平漢米爾頓，並列F1史上最高薪車手。

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