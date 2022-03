NBA》G聯盟近2戰爆砍100分 加拿大射手與綠衫軍簽2年約

Nik Stauskas' week so far: Tuesday: 57 PTS Wednesday: 43 PTS Thursday: 2-year deal with the Celtics pic.twitter.com/TQHf18Dkfq

〔體育中心/綜合報導〕繼I.湯瑪斯(Isaiah Thomas)在發展聯盟表現亮眼獲黃蜂短約青睞後,近期爆發、2場合計狂砍100分的後衛史道斯卡斯(Nik Stauskas)也獲得機會,根據根據「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導,他與塞爾提克簽下2年合約。

史道斯卡斯在2014年選秀會上以第8順位被國王選中,本季為熱火出賽2場,不過這是他自2018-19賽季後才又站回NBA的舞台,中間曾在歐洲聯賽及發展聯盟打球,本季大部分時間為大急流城黃金效力,近兩場更是大爆發合計轟下100分。

史道斯卡斯先是在3月1日的比賽29投20中,三分球15投11中,攻下57分6籃板5助攻,其中他在前面13分鐘11次出手全數命中攻下34分,上半場38分寫下發展聯盟記錄,隔天他又延續手感21投16中,三分13投9中,攻下43分6籃板5助攻,2場下來在網上引起熱議,當時就有重返NBA的呼聲。

史道斯卡斯效力過6支NBA不同球隊,累積出賽337場例行賽,場均攻下6.8分,2.1籃板,1.5助攻。

Nik Stauskas MADE HISTORY! The @NBAGrandRapids star went off for a career-high and franchise record tonight. His 57 points is tied for the sixth highest scoring game in G League history. pic.twitter.com/HC92SU78tw