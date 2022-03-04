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NBA》G聯盟近2戰爆砍100分 加拿大射手與綠衫軍簽2年約

2022/03/04 13:05

〔體育中心／綜合報導〕繼I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）在發展聯盟表現亮眼獲黃蜂短約青睞後，近期爆發、2場合計狂砍100分的後衛史道斯卡斯（Nik Stauskas）也獲得機會，根據根據「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他與塞爾提克簽下2年合約。

史道斯卡斯在2014年選秀會上以第8順位被國王選中，本季為熱火出賽2場，不過這是他自2018-19賽季後才又站回NBA的舞台，中間曾在歐洲聯賽及發展聯盟打球，本季大部分時間為大急流城黃金效力，近兩場更是大爆發合計轟下100分。

史道斯卡斯先是在3月1日的比賽29投20中，三分球15投11中，攻下57分6籃板5助攻，其中他在前面13分鐘11次出手全數命中攻下34分，上半場38分寫下發展聯盟記錄，隔天他又延續手感21投16中，三分13投9中，攻下43分6籃板5助攻，2場下來在網上引起熱議，當時就有重返NBA的呼聲。

史道斯卡斯效力過6支NBA不同球隊，累積出賽337場例行賽，場均攻下6.8分，2.1籃板，1.5助攻。

先後效力6支NBA球隊

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