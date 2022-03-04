CBA》白目菜鳥更衣室開直播 上海一哥嘲諷對手實況全都錄（影音）

上海隊小將李添榮在更衣室裡開直播，意外讓自家一哥嘲諷國家隊隊友的言論全曝光。圖為上海隊。（取自上海隊微博）

〔體育中心／綜合報導〕CBA上海大鯊魚昨與聯盟龍頭遼寧飛豹進行聯盟最強的天王山對決，幫助上海隊在落後最多20分的情況下上演逆轉秀，上海隊也擠下對手榮登積分榜首位，興奮不已的上海球員賽後回到更衣室，疑似嘲諷調侃遼寧隊幾位球星，沒想到剛好有一位小將正在跟女友通話，這些嘲諷的話也全都被直播出去，掀起熱議。

台灣好手「小飛俠」劉錚豪取28分外帶6籃板、3抄截，繳出轉戰上海大鯊魚後個人代表作，關鍵時刻還大秀招牌防守抄球建功，最後就幫助上海以102：100險勝對手，靠著此役勝利，上海也以戰績25勝5敗正式追平遼寧，在比較對戰成績後，暫居CBA例行賽龍頭寶座。

請繼續往下閱讀...

沒想到賽後卻發生一段意外插曲，比賽結束後，上海隊小將李添榮與女友視訊通話閒話家常，兩人雖然就沒有多講什麼，但背景長人王哲林和其他隊友討論遼寧球員的聲音卻意外被錄了下來。

上海小將直播一哥嘲諷對手影片這邊看

陣中長人球星王哲林在談論比賽心得時，嘲諷地說道「郭艾倫一定是害怕了，所以才故意不打、不敢復出；趙繼偉則是多管閒事，一堆亂七八糟的事」，最後還不忘調侃遼寧輸了就是活該，由於李添榮女友當時是直接直播兩人視訊通話，因此王哲林的一番話也隨著直播一起傳了出去。

上海一哥王哲林在更衣室調侃自己國家隊隊友的言論意外被直播出去。（圖片取自王哲林微博）

然而王哲林和郭艾倫、趙繼偉雖然不同球隊，但三人卻都是國家隊隊員，私底下關係也很不錯，沒想到這次卻被拍下他直接在更衣時嘲諷兩位國家隊隊友，也讓遼寧球迷都氣炸，紛紛上社群媒體怒罵「罵國家隊隊友算什麼男人」、「這些你敢當面跟他們說嗎」。

不過球評蘇群則是替王哲林緩頰，認為王哲林就算砲轟兩個國家隊隊友其實也沒有什麼錯，真正的問題應該是出在更衣室擅自開直播的小將李添榮身上，他寫道「更衣室你要說什麼都是自己很私密的事，相當於夫妻間的床笫話，什麼都能說，但把這種事爆出來就是你不對了，這樣以後誰還敢在更衣室說話？現在大家對錄影都很小心，以後連錄音都要怕了，那以後見面還能說什麼，大家還有什麼隱私？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法