木棒聯賽》平鎮完美復仇！提前扣倒穀保 邁向4連霸

平鎮扣倒穀保。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕木棒聯賽前3屆冠軍戰戲碼「平鎮VS穀保」，今午狹路相逢提前在8強賽碰頭，平鎮靠對手守備「瘋狂煮粥」，終場以8：1提前7局扣倒穀保家商，晉級4強，一報第三階段輸球之仇，朝向4連霸邁進。

穀保在3局上率先攻下破蛋1分，並打退平鎮高一先發陽念希，守備卻在下半局出狀況，三壘和游擊連續失誤，外帶捕手宋嘉翔也發生捕逸，讓平鎮超前比分，田子杰和張趙紘追加攻勢，率隊狂攻4分。

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生涯最速154公里的穀保火球男林盛恩，在盃賽第3階段斬斷平鎮44連勝紀錄，今再扛8強賽先發強碰平鎮，受到隊友守備影響，僅投2.2局就退場。

平鎮前5局就取得5：1領先，穀保追不回分數，6局下守備又出狀況，三壘和一壘連續失誤，平鎮掌握住得分機會，黃勇傳和田子杰都敲適時安打，單局再攻3分，達成7局結束差7分扣倒條件，7局上守住順利收勝。

平鎮首棒黃勇傳四打數，有一安二保送，貢獻二分打點的表現。（記者廖耀東攝）

平鎮先發陽念希。（記者廖耀東攝）

穀保先發林盛恩。（記者廖耀東攝）

平鎮第二任投手林詔恩。（記者廖耀東攝）

平鎮第三任投手伍祐城。（記者廖耀東攝）

平鎮九棒柯敬賢。（記者廖耀東攝）

平鎮扣倒穀保。（記者廖耀東攝）

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