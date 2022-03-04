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中山工商女排奪世界中學生錦標賽代表權 誓言捧回台灣第3座金盃

2022/03/04 13:19

中山工商女排隊贏得2022年世界中學生排球錦標賽代表權，誓言捧回台灣第3座金盃。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山工商女排隊將士用命，以全勝戰績贏得2022年世界中學生排球錦標賽（ISF）代表權，校長林昭億表示，女排隊2週後尋求高中甲組排球聯賽三連霸，6月將遠征巴西伊瓜蘇，希望能為台灣捧回第3座世界女排冠軍盃。

代表權選拔賽在台北體育館舉行，比賽採單淘汰制，預賽採三戰兩勝制，決賽為五戰三勝制。中山工商先後以25:10、25:22以及25:13、25:17擊敗內湖高中、鶯歌工商，與宿敵東山高中決賽獲勝，中山工商董事長陳國清、林昭億等人今天歡迎球隊凱旋而歸。

教練黃微雯表示，東山攻擊手和中間手身高逾180公分，中山工商平均身高約175公分，開局還算順利，但後半段對方攻擊手洪詩涵在前排攻擊火力猛烈，所幸攻擊手吳佩如適時還以顏色，最後對方觸網以28:26先馳得點。撐過首局小亂流，舉球員洪家瑤展現自信與勇氣，在其調度下，吳佩茹、廖嘉安、李子嫣頻頻殺球得分，最後就以25:23、25:21氣走對手

林昭億指出，球員升學、球賽蠟燭兩頭燒，十一位三年級球員將參加大學獨招，預期能進台師大、高師大，26日還要參加高中甲組排球聯賽，6月19日將遠征巴西的伊瓜蘇世界中學生排球錦標賽。台灣代表隊曾兩度勇奪世界中學生排球錦標賽后冠，由中山工商分別於2004及2008年奪下世界冠軍盃。

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