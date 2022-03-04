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中職》化身一日客服 江少慶、高國輝、張進德與球迷驚喜熱線

2022/03/04 13:51

江少慶與球迷熱線通話問候。（富邦悍將提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將2022家族會員3月1日起開放原有會員優先續辦「亞瑟傳奇」，今年應球迷熱烈迴響，「亞瑟傳奇」限量頂級家族會員加開名額至150名會員，在開放原有會員優先續辦階段就已完售，悍將球星江少慶、高國輝和張進德也在春訓練球空擋，打電話給亞瑟傳奇資深會員問候，讓球迷接到電話時又驚又喜。

悍將球星江少慶、高國輝和張進德在春訓練球​空檔​​，化身客服人員打電話給家族會員，球迷饒先生接到江少慶來電驚呼「是喔！我嚇到了！江少慶打給我耶！」，江少慶和球迷相約球場頒發MVP時相見，江少慶說：「球迷聽起來很開心，聽得出來是關注我的球迷，希望到球場可以和他揮個手，告訴他是我本人和你接這一通電話。」

高國輝打給球迷「霸氣先生」，高國輝提到贈品悍將機能後背包很帥時，反被球迷撩說：「我覺得沒有你帥耶！」讓高國輝露出害羞的微笑直呼「換我緊張了起來」，不過後續幾位球迷並未接通電話，讓國輝搞笑的示範「哲瑄無奈」表情，高國輝說：「換是我也會這樣，我是不接陌生電話的人，所以快遞到我家都很困擾。」最後高國輝改以影音方式和無緣接通的球迷問候。

高國輝被球迷反撩。（富邦悍將提

壓軸登場的則是張進德，張進德和鍾小姐通話時自我介紹說「我是進攻號角張進德，阿德！」讓鍾小姐驚喜的說「這是感恩活動嗎？」阿德祝福球迷新年快樂​；​張進德第二通電話則打給小球迷乖乖和乖乖爸，開玩笑說「這裡是學校輔導處，我是富邦悍將張進德」，小球迷乖乖興奮的在電話裡和偶像說話，還唱了整首應援曲，讓張進德相當開心。

與球迷熱線通話，張進德說：「是不錯的經驗，要很會講話且要說服人，我有很多話想和他們說，感謝他們參加球隊活動、加入會員，很用心的為我們加油，希望大家趕快加入富邦悍將會員，為我們加油。」

張進德與小球迷通電話。（富邦悍將提供）

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